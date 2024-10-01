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立法院今（1）日程序委員會上，民眾黨立委林國成再度提議，將總預算案暫緩列案。雖然擔任主席的國民黨立委吳宗憲並未裁示表決，送交院會處理，還是讓民進黨立委莊瑞雄痛批，民眾黨提案沒道理，「你這叫做洩恨！」，怒斥民眾黨連颱風治水預算也擋，比刪減預算還要可惡。今日程委會，林國成上台發言時，建議將總預算案「暫緩列案」，排入議程付委，並未說明理由。對此，隨後上台發言的民進黨立委莊瑞雄表示，民眾黨雖然現在低氣壓，但用這種方式非常不足取。莊瑞雄強調，若認為總預算不合理，在委員會好好審議，該凍結就凍結，不合理就刪減，「但你這叫做洩恨！」，國家是大家的，哪一筆不合理就刪掉，怎麼連颱風治水預算也擋，比刪減還要可惡。114年度中央政府總預算案是否增列現場並未表決，而是到院會處理。國民黨團書記長林思銘在會後向媒體表示，並沒有擋總預算案，而是要求退回重編，已向民進黨團釋出善意。國民黨立委王鴻薇表示，如果行政院沒有重編跟改善，「週五還是會持續退回預算」。