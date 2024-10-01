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中國「十一國慶」今慶祝中華人民共和國成立75週年，俄羅斯總統蒲亭也向中國國家主席習近平致賀電，並稱習近平是「親愛的朋友」，他也提到俄中會繼續合作，進一步鞏固兩國全面戰略協作夥伴關係。習近平與蒲亭今年已會面兩次，上次習近平還緊握蒲亭肩膀並兩度擁抱蒲亭。根據《俄羅斯衛星通訊社》報導，蒲亭在賀電中稱「親愛的朋友，請接受我最溫暖的祝福，祝賀中華人民共和國成立75週年」，他也提到中國以令人矚目的經濟、社會和科技發展成就迎來這一重要紀念日，「在習近平的領導下，中國在國際舞臺上的地位不斷提升，在解決地區和全球重要問題上發揮重要作用。」蒲亭還表示，俄羅斯珍惜與中國的友好睦鄰關係。雖然國際局勢變亂交織，最近一段時間，兩國貿易實現大幅增長，不少不同領域的大型雙邊項目得以落實，且俄中兩國在聯合國、金磚國家、上合組織和其他多邊組織框架下，合作富有成效並具有重要意義。最後蒲亭也強調，俄中當然會繼續合作，進一步鞏固兩國全面戰略協作夥伴關係，造福兩國人民，「祝願習近平身體健康、萬事如意，祝願全體中國人民幸福安康。」今年習近平與蒲亭已經會面兩次，在蒲亭今年5月訪中時，不以展現熱情聞名的習近平就曾緊握蒲亭肩膀並兩度擁抱他，兩人又在7月於哈薩克參加上海合作組織峰會期間會晤，當時習近平在簡短的開場致辭中，稱蒲亭是他的「老朋友，並表示中俄關係處於高水平。