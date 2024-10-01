我是廣告 請繼續往下閱讀

強度颱風山陀兒來勢洶洶，目前正在高雄的南南西方約200公里之處，以每小時4轉8公里速度，向北轉北北東進行，臉書氣象粉絲專頁「阿霞天空」今（1）日提到，面對這樣一個史詩級的case，內心很難平靜，「近三十年第一次這麼希望預報能不準」，也說「很難以想像在2024年10月2日過後，自己的家鄉會變成什麼樣子」，坦言或許相比1977年的賽洛瑪，現在的基礎設施已經提高不少，但到底又有多少承受力，是在這個南高屏內五百多萬的人可以面對的，強調「千萬不要因為今天南部沒什麼風雨就又覺得沒什麼了」。「阿霞天空」在貼文中表示，身為一個高雄人+氣象人，看到這幾天當預報持續西修，颱風的強度又可能在登陸前達顛峰，只能不斷的以最高規格的警示語氣去提醒身邊所有人在南部、特別是高雄屏東的人。「阿霞天空」說，面對即將可能到來的、自己從來沒遇過的強風，還是很難以想像在2024年10月2日過後，自己的家鄉會變成什麼樣子，或許相比1977年的賽洛瑪，現在的基礎設施已經提高不少，但我們到底又有多少承受力，是在這個區域（南高屏）內五百多萬的人可以面對的。「阿霞天空」提到，今天南部除了恆春半島外，大概還不會有什麼太大風雨，因為此時此刻還有中央山脈幫忙阻擋，但也因此怕許多人又忽略颱風的影響，甚至會說"無風無雨幹嘛放假？"，確實今日本來預估的風雨就不會達標了，但面對這個史詩級的颱風，多一天準備或許事後來看是必要的，也真心希望目前還沒有任何準備的人，能把握最後這一天的時間好好準備。「阿霞天空」說明，颱風對於台灣的影響是「颱風環流本身+大尺度天氣系統+台灣地形」交互作用的結果。像是上一個凱米颱風，路徑朝台灣東北部向西北走，有些人可能就以為南部不會有太大影響，但實際上當颱風的環流靠近台灣陸地後，中南部山區轉為迎風面，加上當時大尺度上有西南季風低壓帶，整個中南部才變為主戰場，這些都是目前的模式預報可以預期的事情。而這個颱風來說，在其北轉上來的過程，北側的環流因為台灣地形阻擋的關係，在台灣西半部形成的背風弱風區要一直等到颱風的核心區域進來以後才會有所感覺。當年的賽洛瑪颱風也是如此，當天一早根本沒人知道大颱風要來，結果等到颱風中心一靠近即將登陸的時候，風雨才大作，這次基本上也是差不多。第一張圖是目前EC的最新預報，理當來說當颱風很靠近陸地時需要參考高解析的區域模式才會比較好呈現，不過從EC的資料也可以看出一直到今天深夜左右，南高屏除恆春半島外還是處於一個弱風區，而真正危險的強風都還在西南部外海，預報的10米風速有40-50 m/s、陣風達60-70 m/s，一旦這個區域隨著颱風中心登陸移到陸地上，以這個預報結果來說，可能就有平均風14-15級左右、陣風16級以上的威力。當年賽洛瑪颱風在高雄港創下的高雄氣象站史的紀錄是53 m/s。當然啦，風雨預報還是要以今日稍晚氣象署公布的為主，而實際風力跟風向也要看到時候颱風中心的實際位置而定，如果中心位置偏在屏東或恆春一帶登陸，可能就不會那麼大，且風向將轉為北風。最危險的路線就是沿著高雄-台南一帶北上，那這樣高屏一帶沿海將受到最危險的強勁南風衝擊，好巧不巧明天又是農曆三十的大潮，甚至不排除台灣少見的風暴潮機會（這在氣象署的颱風警報單上也有提及）。「阿霞天空」表示，其實，這個等級的風災在國外已是可以以毀滅性災難之姿去撤離附近的居民，在台灣卻沒辦法做這件事，地理環境限制當然是其中之一的因素，但我認為還有一個重要因素是國家整體對於這種高度風險的氣象災難，大家對於風險管控的認知還是不太夠，畢竟氣象預報還是存在不確定性，儘管目前的大多預報（如第二張圖的EC系集）仍然指向高雄-台南一帶北上的機率很高，但誤差範圍仍包括到恆春半島，如果最後真的轉向從恆春半島北上，那麼人口密集的南高屏平原一帶衝擊就會較小，屆時如果撤離可能又會引起民怨。但作為一個氣象人，他還是想不厭其煩地說，這種風險管控本來就是我們該認識並且該接受的，不然以目前的預報結果來看，到時候颱風真如預報的走，出大事了又該怎麼辦呢。不管是在過去相關的登山氣象講座、網路文章，他都會這麼說。面對這麼高風險的毀滅性災難（我真的不想使用到這個詞，但為了提高防災意識或許也是不得已），如果到時候災難沒發生，才是該慶幸的事。「總之，希望天佑台灣、天佑南高屏，也真心提醒南部的朋友還沒準備的真的要好好把握今天較無風雨的颱風假來好好備戰明天。」