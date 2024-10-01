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今（113）年7-8月期統一發票已開出，再為台灣創造17位千萬富翁。不過，根據財政部統計，統一發票自100年1-2月期起，每期開出特別獎新台幣1000萬元中獎號碼1組，至今年5-6月期累計81期，可兌領1000萬元特別獎的中獎發票共有1106張，其中已兌領了826張，也就是說，這13年來統一發票已為台灣創造了826位千萬富翁，但也有280張沒來領獎，其中有4張還在領獎期限。財政部賦稅署指出，今年7-8月期統一發票獎金1000萬元特別獎中獎號碼已9月25日開出，特別獎中獎發票有17張，領獎期間自今年10月6日至明年1月6日，連同今年5-6月期仍在領獎期限11月5日內，尚未兌領的4張特別獎中獎發票，合計有21個特別獎等待中獎民眾領取。賦稅署表示，中獎人若於開獎前已完成載具歸戶，即可透過財政部統一發票兌獎APP領獎，還可節省4萬元印花稅稅款；紙本發票中獎者，請於領獎期限內向第一銀行、彰化銀行、全國農業金庫、金門縣信用合作社、連江縣農會信用部等實體領獎據點兌領獎金。賦稅署也呼籲，為避免錯失領獎先機，請民眾下載財政部統一發票兌獎APP，申請或綁定手機條碼，透過該兌獎APP將各式載具完成歸戶及至財政部電子發票整合服務平台設定領獎帳戶，或中獎時直接使用該兌獎APP即時領獎，獎金絕不會漏接。此外，公用事業帳單也可以使用行動支付繳納並綁定手機條碼儲存發票，中獎時亦可透過統一發票兌獎APP即時領獎，一舉數得，好處多多。