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▲山陀兒颱風今天都在高雄外海緩慢移動，路徑北轉朝台灣前進，預估明天登陸嘉義以南，今天至週四上半天，各地風雨最為劇烈。（圖／中央氣象署）

▲明天早上開始，南台灣就會出現「強風豪雨」，隨著颱風越往北走，東北部山區的雨勢也會逐漸明顯。（圖／中央氣象署）

山陀兒颱風（Krathon，泰國提供）真的是典型的「秋颱」，路徑、強度等動態都難以預估，氣象署技正林秉煜說明，山陀兒在今（1）日傍晚突然開始減弱，但較確定的是，山陀兒未來24小時都有減弱趨勢，登陸台灣前可能是「中颱上限」的強度。林秉煜首先針對山陀兒颱風「強度」做說明，山陀兒今日凌晨變為強颱，主要是它的周遭海面面積大，，且移動速度過慢、乾空氣一直進來，強度甚至往下掉，預估登陸台灣前會減弱為中颱。「路徑」部分，林秉煜指出，目前山陀兒颱風持續往北東前進，但「速度真的非常慢」，；預估登陸後，山陀兒還是走很慢，可能在台灣陸地上待將近24小時才出海，受中央山脈破壞，週四遠離後，可能馬上就減弱為熱帶性低氣壓。林秉煜由於路徑、速度上的變化，林秉煜強調，台灣各地的風雨影響也將持續較久，此外，雖然山陀兒颱風會減弱，但仍可能在登陸前後，替南台灣帶來17級的瞬間強陣風，屆時氣象署也會在1至2小時前，對特定地區發布「強風告警」國家警報。