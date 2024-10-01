山陀兒颱風（Krathon，泰國提供）真的是典型的「秋颱」，路徑、強度等動態都難以預估，氣象署技正林秉煜說明，山陀兒在今（1）日傍晚突然開始減弱，登陸時間可能延後至明（2）日晚上或更晚，且登陸範圍在「嘉義以南」都有可能，「一切都還有變動空間！」但較確定的是，山陀兒未來24小時都有減弱趨勢，登陸台灣前可能是「中颱上限」的強度。
林秉煜首先針對山陀兒颱風「強度」做說明，山陀兒今日凌晨變為強颱，主要是它的周遭海面面積大，但慢慢往北移動後，海水面積變小，逆時針的環流引進陸地上的乾空氣，導致山陀兒颱風沒有辦法再增強，且移動速度過慢、乾空氣一直進來，強度甚至往下掉，預估登陸台灣前會減弱為中颱。
「路徑」部分，林秉煜指出，目前山陀兒颱風持續往北東前進，但「速度真的非常慢」，不僅登陸時間可能延後到明晚，且登陸地點也不局限於高屏一帶，現在已經擴大到「嘉義以南」都有可能；預估登陸後，山陀兒還是走很慢，可能在台灣陸地上待將近24小時才出海，受中央山脈破壞，週四遠離後，可能馬上就減弱為熱帶性低氣壓。
林秉煜由於路徑、速度上的變化，林秉煜強調，台灣各地的風雨影響也將持續較久，明天早上開始，南台灣就會出現「強風豪雨」，隨著颱風越往北走，東北部山區的雨勢也會逐漸明顯；此外，雖然山陀兒颱風會減弱，但仍可能在登陸前後，替南台灣帶來17級的瞬間強陣風，屆時氣象署也會在1至2小時前，對特定地區發布「強風告警」國家警報。
我是廣告 請繼續往下閱讀
「路徑」部分，林秉煜指出，目前山陀兒颱風持續往北東前進，但「速度真的非常慢」，不僅登陸時間可能延後到明晚，且登陸地點也不局限於高屏一帶，現在已經擴大到「嘉義以南」都有可能；預估登陸後，山陀兒還是走很慢，可能在台灣陸地上待將近24小時才出海，受中央山脈破壞，週四遠離後，可能馬上就減弱為熱帶性低氣壓。
林秉煜由於路徑、速度上的變化，林秉煜強調，台灣各地的風雨影響也將持續較久，明天早上開始，南台灣就會出現「強風豪雨」，隨著颱風越往北走，東北部山區的雨勢也會逐漸明顯；此外，雖然山陀兒颱風會減弱，但仍可能在登陸前後，替南台灣帶來17級的瞬間強陣風，屆時氣象署也會在1至2小時前，對特定地區發布「強風告警」國家警報。
更多「山陀兒颱風來襲」相關新聞。