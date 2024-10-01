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▲9月30日晚間，新北土城分局清水派出所所長劉宗鑫，盤查30歲女毒蟲車輛，卻遭對方開車拖行，最後身撞護欄、全身骨折，傷重不治殉職。（圖／翻攝畫面）

9月30日晚間，新北市土城分局清水派出所所長劉宗鑫，於巡邏攔查違停車輛時，遭陳姓女毒蟲開車拖行500公尺，最後撞擊路邊護欄傷重不治，家屬知悉哀痛崩潰。對此，警政署署長張榮興於今（1日）下午到靈堂慰問，透露家屬希望劉宗鑫安奉在警察公墓，將會全力協助處理喪葬事宜，並從優撫卹。張榮興表示，所長劉宗鑫工作表現優秀認真，不幸殉職他感到十分不捨。據了解，當時陳姓女毒蟲駕駛車輛遭攔檢，她疑似因吸食「喪屍煙彈（依託咪酯）」，見員警接近虛心踩油門落跑，造成所長劉宗鑫不幸殉職。張榮興表示，將建議中央修法提高新興毒品的刑度，未來也會提醒同仁除了裝備齊全外，自身也要提高警覺的安全性。今年7月間，黃姓毒蟲也因吸食「喪屍煙彈（依託咪酯）」，開車撞死三重警員黃瑋震，對此，新北市警察局長廖訓誠表示，目前已發生2起員警遭毒駕撞死案件，強調「喪屍煙彈（依託咪酯）」將會是下一波大規模查緝目標，並動員大批警力查緝，杜絕不幸事件發生。