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▲NOWnews《全球霸主之爭》節目主持人邱師儀問到，總統賴清德拋出不可能簽和平協議，展現出強硬態度，會如何影響美中台三方關係。

總統賴清德昨上周出席活動時表示，台灣絕不可能簽署和平協議，並強調這一紙協議是靠不住的，要靠實力確保和平。資深媒體人范琪斐在NOWnews《全球霸主之爭》節目中反問，不知賴清德是否有跟美國有討論過這件事情？NOWnews美國總統大選特別節目《全球霸主之爭》邀請到資深媒體人范琪斐、東吳大學政治系助理教授陳方隅談及美國大選戰況，以及川普與賀錦麗兩人如何面對國際外交，還有美中台關係議題。賴清德上週赴南投出席福摩薩學院方舟計畫民防訓練活動時表示，台灣要與民主陣營站一起，共同發揮威懾力量，讓獨裁者不敢輕舉妄動，也就是備戰來避戰；賴清德也承諾，台灣絕對不可能簽和平協議，方舟計畫形成的保護力量，就是避免政府被迫簽和平協定，要靠實力確保和平，而不是靠一張紙。主持人邱師儀問到，賴清德拋出台灣不可能簽和平協議的說法，引起了外國人的注意，華盛頓郵報的一篇文章也提到，賴清德的政治態度和談話確實較強硬，若賴清德一直往美國對中國之間的紅線靠近，美中台關係會變得如何？范琪斐質疑，賴清德這一次講這些東西，她有點驚訝，不知道為什麼要在這個時候講和平協議，「有任何人在討論嗎？為什麼突然拋出來這一個東西？」她反問，「你跟美國有討論過這件事情嗎？」若要認真講拒簽和平協議，這是一個重要的決策方向，賴清德是否與美國討論過或任何管道表達？范琪斐強調，若賴清德這段話是有與美國溝通後的結果，那她會給賴清德拍拍手；但若沒有，那她可能會蠻擔心的。陳方隅則提到，這個題目在大選前有被討論，對於現在提出，他也感到有點意外，可能有些脈絡我們不知道。不過，回到議題本身的實質內容，賴清德說得沒錯，台灣確實無法靠和平協議來達成和平，且這個脈絡是有需要去說服台灣民眾，不能與中國達成和平協議，因過去國共簽署過多次和平協議，中國與香港簽署一國兩制，通通都沒有用。