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▲有網友分享，外國人友人來台指名要吃八方雲集，讓他感到非常意外。（圖/記者張嘉哲攝）

▲韓國華僑YouTuber「DenQ」與老婆英善連續吃了5天的八方雲集，大讚牛肉麵、鍋貼好吃，給出第一名的評價。（圖/YT@隨便吧DenQ）

▲不要鬧工作室也曾經給來自德國的正妹吃八方雲集，兩人都一致好評，甚至表示德國人一定會喜歡八方雲集的鍋貼水餃。（圖/YT@不要鬧工作室）

八方雲集外國人徹底愛上了！過往許多外國遊客來到台灣遊玩時，總會指名幾家餐廳一定要吃過才行，像是「鼎泰豐」、「鼎王」、「這一鍋」等等，許多大咖韓星也都有到訪過。不過，近日就有網友討論「有沒有國外的朋友來台灣指名要吃八方雲集的經驗」，貼文引起廣大迴響，不少人都紛紛回應「外國人超愛八方雲集，我們的水餃跟鍋貼真的猛！」但也同時讓許多人跌破眼鏡。有網友在PTT以及「Threads」貼文指出貼文曝光後，不少網友紛紛回應、「韓國的餃子真的不好吃，韓國人超愛八方雲集，便宜又好吃，鼎泰豐已經被擠下去了。」而在上個月，擁有70萬訂閱者的韓國華僑YouTuber「DenQ」，也在副頻道拍影片表示，從8月起與老婆英善及孩子們，從加拿大搬回台灣，DenQ表示：「八方雲集的麻辣牛肉麵湯頭很入味，不會過鹹也不會太膩，牛肉有咬勁甚至能吃到牛筋」，兩人即便吃了5天的八方雲集，還是讚不絕口。除了DenQ開箱過以外，YouTube頻道「不要鬧工作室」也曾經讓來自德國的正妹Adriana和Johanna吃八方雲集的鍋貼以及水餃，由此可知，八方雲集雖然不是台灣最頂尖的餐廳名店，但在外國人的眼裡可是平價、CP值超高的美食！