八方雲集外國人徹底愛上了！過往許多外國遊客來到台灣遊玩時，總會指名幾家餐廳一定要吃過才行，像是「鼎泰豐」、「鼎王」、「這一鍋」等等，許多大咖韓星也都有到訪過。不過，近日就有網友討論「有沒有國外的朋友來台灣指名要吃八方雲集的經驗」，貼文引起廣大迴響，不少人都紛紛回應「外國人超愛八方雲集，我們的水餃跟鍋貼真的猛！」但也同時讓許多人跌破眼鏡。
有網友在PTT以及「Threads」貼文指出「最近韓國朋友要來台灣玩，說指定要吃八方雲集？我有聽錯嗎....是我已經吃到不想吃的八方雲集嗎？」、「泰國曼谷朋友要來台灣玩，詢問他們想吃什麼，結果答案令人跌破眼鏡.....有人說想要吃八方雲集，什麼意思？」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「外國人真的超愛八方雲集喔！之前帶過留學的朋友吃過，他們超級喜歡」、「可能我們吃太多太日常，但對外國人來說，這種食物在他們那裡很少見」、「第一次聽到韓國朋友要吃八方雲集時也是傻眼到不行，說是看旅遊書跟韓國YouTuber有介紹過」、「韓國的餃子真的不好吃，韓國人超愛八方雲集，便宜又好吃，鼎泰豐已經被擠下去了。」
外國人超愛八方雲集！韓國華僑YouTuber帶老婆連吃5天
而在上個月，擁有70萬訂閱者的韓國華僑YouTuber「DenQ」，也在副頻道拍影片表示，從8月起與老婆英善及孩子們，從加拿大搬回台灣，結果一直前往住家附近的八方雲集用餐，不僅吃了招牌鍋貼、水餃，也點了八方雲集近年推出的「麻辣牛肉麵」，夫妻倆更是一試成主顧，一連吃了整整5天。
DenQ表示：「八方雲集的麻辣牛肉麵湯頭很入味，不會過鹹也不會太膩，牛肉有咬勁甚至能吃到牛筋」，隨後也點評鍋貼提到：「我真心覺得，八方雲集的鍋貼對於韓國人來說，並不會有取向差異，一定會喜歡，真的太好吃了！」老婆英善也在一旁誇讚：「真的太好吃了！」兩人即便吃了5天的八方雲集，還是讚不絕口。
德國正妹吃八方雲集秒愛上！台灣水餃鍋貼世界強
除了DenQ開箱過以外，YouTube頻道「不要鬧工作室」也曾經讓來自德國的正妹Adriana和Johanna吃八方雲集的鍋貼以及水餃，Johanna給出高度評價表示「這個鍋貼可以每天都吃，大多數的德國人一定會喜歡台灣的鍋貼跟水餃，除了價格親民外，也很快就能吃到！」
Adriana則說：「我在家鄉時母親也會包水餃，但口感並不是我喜歡的，反觀台灣的口味卻可以讓我一吃就停不下來！」由此可知，八方雲集雖然不是台灣最頂尖的餐廳名店，但在外國人的眼裡可是平價、CP值超高的美食！下回如果有國外朋友來台灣遊玩，指定要吃八方雲集時，不要再懷疑，趕緊帶他們吃吃看什麼台灣鍋貼水餃界天花板吧！
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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「外國人真的超愛八方雲集喔！之前帶過留學的朋友吃過，他們超級喜歡」、「可能我們吃太多太日常，但對外國人來說，這種食物在他們那裡很少見」、「第一次聽到韓國朋友要吃八方雲集時也是傻眼到不行，說是看旅遊書跟韓國YouTuber有介紹過」、「韓國的餃子真的不好吃，韓國人超愛八方雲集，便宜又好吃，鼎泰豐已經被擠下去了。」
外國人超愛八方雲集！韓國華僑YouTuber帶老婆連吃5天
而在上個月，擁有70萬訂閱者的韓國華僑YouTuber「DenQ」，也在副頻道拍影片表示，從8月起與老婆英善及孩子們，從加拿大搬回台灣，結果一直前往住家附近的八方雲集用餐，不僅吃了招牌鍋貼、水餃，也點了八方雲集近年推出的「麻辣牛肉麵」，夫妻倆更是一試成主顧，一連吃了整整5天。
DenQ表示：「八方雲集的麻辣牛肉麵湯頭很入味，不會過鹹也不會太膩，牛肉有咬勁甚至能吃到牛筋」，隨後也點評鍋貼提到：「我真心覺得，八方雲集的鍋貼對於韓國人來說，並不會有取向差異，一定會喜歡，真的太好吃了！」老婆英善也在一旁誇讚：「真的太好吃了！」兩人即便吃了5天的八方雲集，還是讚不絕口。
德國正妹吃八方雲集秒愛上！台灣水餃鍋貼世界強
除了DenQ開箱過以外，YouTube頻道「不要鬧工作室」也曾經讓來自德國的正妹Adriana和Johanna吃八方雲集的鍋貼以及水餃，Johanna給出高度評價表示「這個鍋貼可以每天都吃，大多數的德國人一定會喜歡台灣的鍋貼跟水餃，除了價格親民外，也很快就能吃到！」
Adriana則說：「我在家鄉時母親也會包水餃，但口感並不是我喜歡的，反觀台灣的口味卻可以讓我一吃就停不下來！」由此可知，八方雲集雖然不是台灣最頂尖的餐廳名店，但在外國人的眼裡可是平價、CP值超高的美食！下回如果有國外朋友來台灣遊玩，指定要吃八方雲集時，不要再懷疑，趕緊帶他們吃吃看什麼台灣鍋貼水餃界天花板吧！