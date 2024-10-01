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▲FEniX宣布11月舉辦演唱會，這次將帶來許多新作品。（圖／寬宏藝術X華納音樂提供）

台灣偶像男團FEniX迎來出道兩周年之際，宣布將在11月17日於華山Legacy開唱，門票在10月7日下午開搶，他們很感謝一路以來陪伴在身邊的救火隊（粉絲名），團員陳峻廷表示，「全新的鳳凰來了，我們將會釋出一系列最新的作品來恭候大家，來慰勞辛苦等待的救火隊。」而演唱會的主軸則由「同頻」、「愛」出發，成員MAX解釋，「在冥冥之中我們的一切都被頻率影響著，我們和你們正是因為這樣所以相互吸引著，FEniX將會以「愛」為主軸去演繹，讓我們與你們共振出屬於彼此的情感。」FEniX是從選秀節目《原子少年》出道，由MAX、夏浦洋、陳峻廷、曹家齊、李承隆組成，以成熟、性感的風格，在新生代偶像男團中別具一格，本月是他們出道兩周年，回顧過去成績相當不凡，除了發行專輯、多首單曲，更分別於台北、高雄舉辦演唱會，今年也在Hito頒獎典禮中奪下校園人氣唱跳男團獎項，因此成員們也決定與歌迷共同慶祝這難得的時刻。團員李承隆指出，「上回與救火隊以專場形式的舞台上見面，也已經一陣子了，所以很開心可以再次跟大家一起玩，看我們表演。」這次演唱會名稱叫做「同頻」，出自人與人相遇的緣分。成員夏浦洋則說，「我覺得人與人能相遇都是緣分，如何有緣呢？同頻真的很重要，頻率相同就能發出共振，能一起互相感染，把FEniX的愛渲染出去。」展現與歌迷們之間特殊的連結，用音樂與舞蹈的頻率與每一位觀眾產生共振。這次FEniX演唱會預告將帶來多首新作品，其中多由MAX與李承隆共同創作，至於驚喜橋段，成員曹家齊透露，「目前還沒有確定的演出橋段，但我們一定會用心準備的，請大家期待一下！希望與救火隊創造出更多不一樣美好的回憶！」喜歡FEniX的歌迷務必把握這次能夠近距離同樂、欣賞FEniX熱情如火的表演機會。