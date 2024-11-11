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▲「坤悅原鄰薈」坐落在184重劃區、員林大道四段，與約7500坪的圓林園生態公園為鄰。（圖／品牌提供）

▲「坤悅原鄰薈」坐落正員林大道四段，同時具備產業通勤的優勢，近距離銜接台76線、國道1號。（圖／品牌提供）

在後疫情時代，公園綠地逐漸變成民眾購屋的重要指標，尤其是鄰近大面積公園的建案，成為了市場上的稀缺選擇，再加上現代人對於居住品質的要求越來越高，鄰近公園除了能隨時親近自然綠意，又可以享有運動休閒便利性，同時，也是市場上受歡迎且保值的關鍵。上櫃品牌「坤悦開發」持續耕耘員林，繼「原鄰仁」與「心里程」之後，再推新案「坤悅原鄰薈」，掌握公園宅優勢，坐落在184重劃區、正員林大道四段，與約7500坪的圓林園生態公園為鄰。員林市商業機能發達，店家密集且人車熱絡，但正因為這樣，少了放鬆休閒的氛圍，為了讓喜愛單純且靜謐環境的客群，能有更理想的居住選擇，「坤悦開發」選在離鬧區有適當距離的184重劃區，規劃0店面，純住100戶的精緻型社區，為自住客群打造夢想宅。讓家避開了塵囂，「坤悅原鄰薈」坐落正員林大道四段，同時還具備產業通勤的優勢，近距離可銜接台76線、國道1號，還可接台74線，直通烏日高鐵特區，從員林便捷串聯大台中生活圈。此外，「坤悅原鄰薈」，在地段上也能緊密連結產業動線，往來員林指標型的傳產聚落，像是明躍國際、允強實業、建大、正新輪胎、美利達等企業，具備通勤便利性，更為企業主與業界人士，打造正員林門牌好宅。結束一天的忙碌生活，越來越多的客群，希望住進遠離塵囂的公園宅，「坤悅原鄰薈」與公園為鄰，用綠意提升生活品質，並且打造純自住且精緻的戶數規劃，室內公共空間也是以飯店式概念規劃，大面寬的奢華大廳，營造出沉穩大器氛圍。房型規劃上，則是以市場主流的2-3房，方正格局。並由甲級「坤聯營造」施工，採用連續壁工法、耐震翼牆，打造高強度耐震的安心名宅。