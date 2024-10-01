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▲泰國曼谷今（1）日一輛滿載師生的校車在路邊起火燃燒，火勢猛烈，將車身幾乎全數燒毀。（圖／美聯社／達志影像）

泰國曼谷街頭今（1）驚傳火燒車，一輛來自北部烏泰他尼府（Uthai Thani province）的學校遊覽車在途中突然起火，當地警方最新消息稱拯救出16名學生與3名老師，其餘25名師生不幸全數罹難，有倖存者向媒體表示，當時遊覽車起火時車門無法開啟，這才釀成大批乘客無法逃生。根據泰媒《Nation Thailand》、《曼谷郵報》與當地警方消息，這輛遊覽車是師生們校外參觀行程所搭乘的車輛，當時車上載有38名學生、6名教師共44人，遊覽車屬於北部省份一處幼兒園造訪曼谷的校外教學車隊之一，今早全隊才從大城遺址（Historic City of Ayutthaya）離開，沒想到下午卻發生這起悲劇。曼谷警局證實，警消一共救出16名學生與3名老師，事發原因是遊覽車左側爆胎，導致車身撞到一旁金屬柵欄後起火燃燒，其中一名獲救的老師稱，遊覽車起火後他們想往車外逃離，但車門卻無法開啟，導致多人喪生。曼谷警局在清理現場後證實，遭困車內的22名學生與3名老師，全數不幸罹難，目前有媒體稱車上學生大概4至5歲，死者為幼兒園學生，但也有媒體稱車上學生由幼稚園至小三、小四不等；此外，警方目前在事發現場找不到48歲的司機 Saman Chanphut ，警方稱司機的手機已經關機，現在正派員尋找當中。報導稱火災地點發生在曼谷第三十一公路，屬於沒有設置交通號誌的高速公路。泰國總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）第一時間也發聲對此意外表示哀悼，強調政府將會承擔醫療費用並給予罹難者家屬賠償。