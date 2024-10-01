《美麗島電子報》公布最新總統賴清德與行政院長卓榮泰施政滿意度，民調結果顯示，民眾有50.8%對賴清德滿意、38.6%不滿意；卓榮泰則有39.9%滿意、32.5%不滿意，不滿意度達到就任以來新高。國民黨青年部前主任陳冠安說，卓榮泰的滿意度雪崩，下一個就是賴清德。
陳冠安在臉書說，總統與行政院長的支持趨勢連動，相當正常。但從卓賴減幅對比來看，這波下滑，顯然是卓榮泰拖著賴清德走的。因此，目前賴的滿意度仍高於不滿意12.2%，存有一定安全空間。但對卓來說，卻已達到如履薄冰的7.4%，倘若卓榮泰繼續陷入負面曝光、施政不當，或是強力在野挑戰，按目前趨勢來看，卓榮泰很快就會迎來死亡交叉。
陳冠安說，從交叉分析來看，卓揆這一個月失去的族群，並非是政黨選民，而是高度關注民生經濟議題的壯年、中間選民。對比《美麗島電子報》8到9月數據，從年齡層來看，卓滿意度下滑最多、不滿意上升最高的是在40至59歲，就是壯年族群。
陳冠安分析，以政黨立場來說，泛藍泛綠變化都不大，民眾黨支持者因柯文哲案從而厭惡卓榮泰也毋須意外。然而中間選民對卓的滿意度卻從33.9%驟降到26.8%；不滿意度則從27.4%提高到37.6%，已經出現死亡交叉的結果。深究來看，造成賴卓聲望下降的原因不是政治，而在經濟與民生。美麗島民調就顯示，民眾對國內整體經濟現況的評價成下降狀態。
陳冠安說，治國無能，失去民心，民怨四起，絕對是統治者的大忌。倘若卓內閣無法解決經濟民生問題，這絕對會成為賴政府支持率崩盤的黑洞。卓榮泰在中間選民支持率已經死亡交叉，接著總體滿意度很可能也會步上後塵。而當卓內閣崩盤，賴清德也將首當其衝、緊隨在後。屆時，賴迎來的就不只是在野陣營的挑戰，還會有來自黨內非賴陣營的逆襲。
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陳冠安說，從交叉分析來看，卓揆這一個月失去的族群，並非是政黨選民，而是高度關注民生經濟議題的壯年、中間選民。對比《美麗島電子報》8到9月數據，從年齡層來看，卓滿意度下滑最多、不滿意上升最高的是在40至59歲，就是壯年族群。
陳冠安分析，以政黨立場來說，泛藍泛綠變化都不大，民眾黨支持者因柯文哲案從而厭惡卓榮泰也毋須意外。然而中間選民對卓的滿意度卻從33.9%驟降到26.8%；不滿意度則從27.4%提高到37.6%，已經出現死亡交叉的結果。深究來看，造成賴卓聲望下降的原因不是政治，而在經濟與民生。美麗島民調就顯示，民眾對國內整體經濟現況的評價成下降狀態。
陳冠安說，治國無能，失去民心，民怨四起，絕對是統治者的大忌。倘若卓內閣無法解決經濟民生問題，這絕對會成為賴政府支持率崩盤的黑洞。卓榮泰在中間選民支持率已經死亡交叉，接著總體滿意度很可能也會步上後塵。而當卓內閣崩盤，賴清德也將首當其衝、緊隨在後。屆時，賴迎來的就不只是在野陣營的挑戰，還會有來自黨內非賴陣營的逆襲。