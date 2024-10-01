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▲歡慶兒童醫院十周年生日，院長王志堯(右)展望未來，將帶領兒童醫院共同提升台灣兒童醫療水平，推動兒童友善醫療，為孩童創造更安全、溫馨且專業的醫療環境，（圖／兒童醫院提供）

中國醫藥大學兒童醫院今日歡慶成立十周年，以及九樓門診正式擴建啟用。院長王志堯帶領全體醫護團隊歡唱生日快樂歌，氣氛溫馨喜悅。王志堯院長表示，兒童醫院今年榮獲Newsweek評比為亞太百大最佳兒童專科醫院，感謝每一位同仁的付出與努力，才能贏得這項國際級的肯定。展望未來十年，醫院將提供更優質的全方位醫療服務，持續守護臺灣兒童及青少年的健康。中國醫藥大學兒童醫院是在2014年10月1日正式立案，隨即通過醫院醫學中心級評鑑、母嬰親善認證及青少年親善照護機構認證，作為周產期緊急醫療網責任醫院與早產兒醫療訓練中心，成為中南部最大之醫學中心級兒童醫院。近年來，兒童醫院積極引進尖端技術與設備，多項專科皆取得突破性進展。兒童心臟科引進經導管肺動脈瓣膜置換術(TPVR)，為先天性心臟病童提供更安全的治療選擇。兒童胸腔科在氣管鏡技術上處於國際領先地位，而早產兒醫療團隊更成功降低超低出生體重早產兒的死亡率，屢次獲得台灣新生兒科醫學會的肯定。此外，醫院積極推動人工智慧輔助診斷技術，如延伸實境(VR)心臟超音波教學平台與顯微鏡教學平台。兒童內分泌暨遺傳科成功研發「骨齡AI輔助診斷系統」，準確度高達90%，已獲台灣專利及美國FDA醫材上市許可。在王志堯院長的帶領下，兒醫研究團隊在兒童過敏免疫及微菌叢研究領域取得顯著成就，不僅榮獲世界過敏醫學會卓越中心認證，並獲得兩屆生策會國家新創獎及兩項國科會未來科技獎，未來將推動兒童過敏中西醫治療。醫院亦參與兒少保護計畫，設立中區兒少保護區域醫療整合中心，為疑似受虐兒童提供24小時的專責服務。醫院還參與罕見疾病照護服務計畫，設有全國唯一的「罕見疾病特殊營養食品曁緊急需用藥物流中心」與「兒童困難取得之臨床必要藥品及醫材調度中心」。為慶祝十週年院慶，於9月29日舉辦國際研討會，邀請國內外專家學者參與，聚焦於兒童急重症及罕見疾病照護的成果交流。研討會旨在提升醫護人員的專業知識與技能，進一步提高醫療服務品質。展望未來五年，中醫大兒醫計畫擴大住院醫師與PGY培訓計畫，透過與國際醫療機構的合作，培育具有全球競爭力的兒科醫療人才。未來十年，將提供更優質的全方位醫療服務，尤其針對急重症與罕見疾病兒童，持續守護臺灣兒童及青少年的健康。