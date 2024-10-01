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▲《與夢前行 宮崎駿：蒼鷺與少年創作全紀錄》是花費7年的時間跟拍宮崎駿創作《蒼鷺與少年》的紀錄片。（圖／甲上）

▲木村拓哉2022年曾透露見到好久不見的宮崎駿，並發現大師過去愛用的「の」，這次《蒼鷺與少年》片名卻沒有加上。（圖／木村拓哉IG）

▲▼木村拓哉繼《霍爾的移動城堡》後（下），相隔10多年再聲演宮崎駿的作品《蒼鷺與少年》。（圖／木村拓哉IG、スタジオジブリ STUDIO GHIBLI Twitter）

吉卜力迷一生必看宮崎駿紀錄片《與夢前行 宮崎駿：蒼鷺與少年創作全紀錄》，將於10月10日雙十國慶在台上映，片中首度曝光《蒼鷺與少年》華麗配音卡司群：山時聰真、菅田將暉、木村拓哉等人的錄音花絮，這也是木村拓哉繼2004年配音《霍爾的移動城堡》後，相隔10多年、二度與宮崎駿碰面與合作，木村拓哉甚至細心發現宮崎駿動畫作品的片名「藏有祕密」亮點，彩蛋滿滿！《與夢前行 宮崎駿》紀錄片是由日本放送協會NHK的導演荒川格，透過長達7年獨家跟拍宮崎駿，揭露滿滿2小時他在吉卜力工作室發生的點點滴滴，包含《蒼鷺與少年》的創作祕辛與暗藏玄機，讓觀眾更深入了解宮崎駿堅持一輩子的創作理念與獨到的人生哲學。該紀錄片的呈現方式，是透過吉卜力曾推出的經典動畫場景及對白、搭配宮崎駿與周邊人士的談話、想法做虛實交叉，引領人更容易進入宮崎駿的作品中，其中蘊含人生智慧格言，更完整公開相伴40、50年的「吉卜力三巨頭」宮崎駿、高畑勳、鈴木敏夫3人真摯的情誼。片中還首度曝光《蒼鷺與少年》華麗配音卡司：山時聰真、菅田將暉、柴崎幸、愛繆、木村佳乃、木村拓哉等人到錄音室，以及米津玄師會面宮崎駿的珍貴畫面。木村拓哉在《蒼鷺與少年》中聲演男主角的父親「牧勝一」，配音表現令宮崎駿不禁高舉雙手讚嘆：「太棒了！」2人在錄音空檔閒聊時，木村拓哉細心發現《蒼鷺與少年》片名的亮點，他跟宮崎駿說：「這次片名竟然沒有『的（の）』。」宮崎駿一聽立刻拿起《蒼鷺與少年》的劇本仔細端看，驚覺道：「真的耶！」的確，以往宮崎駿作品大部分會在片名加上日文的「の」（通常被翻譯為「的」或「之」），從1979年開始的《ルパン三世 カリオストロの城（魯邦三世 卡里奧斯特羅城）》，到1984《風の谷（風之谷）》，以及後續推出的經典動畫《天空の城（天空之城）》、《となりのトトロ（龍貓）》、《魔女の宅急便（魔女宅急便）》、《紅の豚（紅豬）》、《もののけ姫（魔法少女）》、《千と千尋の神隠し（神隱少女）》、《ハウルの動く城（霍爾的移動城堡）》、《崖の上のポニョ（崖上的波妞）》等，片中一定都會有「的」。不過這回《蒼鷺與少年》的日文片名「君たちはどう生きるか」竟然沒有「の」，宮崎駿就問：「還是現在加上去？」他的好夥伴鈴木敏夫回：「加不進去啦！」宮崎駿不放棄繼續說：「加到句尾好了。」聽得木村拓哉一驚：「句尾？！」你一言我一語十分熱絡，讓人感受到宮崎駿私底下幽默、零距離的一面。類 型：紀錄片導 演：荒川格演 出：宮崎駿、鈴木敏夫片 長：120分鐘語 言：日語上映日：2024年10月10日