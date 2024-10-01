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▲演出加碼的戲前戲要讓觀眾一進劇場就成為新興里的里民，與演員同樂。（圖／綠光劇團提供）

吳念真國民戲劇《人間條件一-重返人間 還你三千萬》以全新的卡司結合舞台及音樂效果帶給觀眾驚喜。即將在10月4至6日於衛武營歌劇院登場，新興里全體居民將一起在舞台上與觀眾相見。演出此劇女主角的方宥心，第四度被宣布入圍金鐘獎最佳女主角，演技倍受肯定。劇中一人分飾兩角，同時扮演16歲少女跟78歲阿嬤的方宥心對此劇下了很多苦功。知名電影行銷人王師感到相當驚艷說道：「一秒鐘瞬間切換相差60歲的靈魂，從語言、身形、步態，是一個令人完全讚歎的一個表現。」舞台上的阿美跟阿嬤每個段落都充滿著動人的感情，無論是喜怒哀樂，都引人隨之悲喜起舞。飾演新興里里長的洪都拉斯劇中為鄉里跟家庭兩頭燒，情景彷若真實生活，許多觀眾看完此劇無不讚譽：「洪都拉斯的演技如同呼吸一般自然，完全就是里長的化身。」吳念真導演表示這就是戲劇的本質「戲劇如果是在真實上演過程中，跟你的生命經歷有重疊，那就會發生很多有趣的事！」綠光劇團23年來《人間條件》系列演出達到407場，觀眾累積數逾60萬人，造就驚豔的「人間狂潮」。這一齣讓你笑到哭，也感動到流淚的經典好戲，10月初邀請高雄、台中及竹北的觀眾搶票觀賞，演出加碼的戲前戲更是要讓觀眾一進劇場就成為新興里的里民，與演員同樂。10月4-6日衛武營國家藝術文化中心歌劇院、10月11-13日臺中國家歌劇院大劇院、11月2-3日新竹縣政府文化局演藝廳。