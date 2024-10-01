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▲山陀兒颱風以極慢的速度轉向往台灣靠近，預估明天傍晚後登陸南台灣，週四下半天從東半部出海。（圖／中央氣象署）

▲中華職棒（CPBL)二軍總冠軍賽今(1）日在斗六棒球場正式點燃戰火，由統一獅對決味全龍，不過原定明（2）日登場的第2戰，因受到山陀兒颱風影響，雲林縣政府宣布明天停班停課，本場賽事順延至10月3日16點05分，在原場地開打。（聯盟提供）

中華職棒（CPBL)二軍總冠軍賽今(1）日在斗六棒球場正式點燃戰火，由統一獅對決味全龍，獅隊由羅昂5局無失分壓制下，最終以4:0完封龍隊。不過原定明（2）日登場的第2戰，因受到山陀兒颱風影響，雲林縣政府宣布明天停班停課，本場賽事順延至10月3日16點05分，在原場地開打。【10月2日二軍總冠軍賽G2延賽公告】原訂2024/10/2（三）16：05 [二軍總冠軍賽編號第2場] 統一7-ELEVEn獅二軍 (斗六) 味全龍二軍賽事；受到颱風影響，雲林縣政府宣布10月2日停班停課，本場賽事宣布延賽，將移至10/3（四）16：05，原場地斗六棒球場補賽，特此公告。二軍選手拚戰整個球季爭取個人榮譽，中華職棒大聯盟今（1）日在斗六棒球場特別舉辦二軍年度獎項頒獎儀式，表揚選手們的傑出成果，並恭喜所有辛苦拚戰的選手，希望大家持續努力，為球隊和自己爭取榮耀、創下佳績。劉家翔今年二軍訓練有成，以65次三振收下三振王寶座，他坦言其實自己剛開季的丟球狀況沒有太好，但教練給予很多空間及時間讓他去調整，後面漸入佳境、慢慢變好，控球有提升才能拿到這個獎項。囊括安打王及打點王的林耀煌，認為自己在打擊上有所進步，二軍教練都有設定一些目標讓他去完成，自己也是朝著他們的安排去前進，能夠拿到這兩個獎，林耀煌也表達喜悅的心情，認為獲獎不僅是一個過程，也代表著自己今年的豐收成果。富邦悍將投手藍愷青拿下救援王殊榮，今年在二軍都維持穩定成績，他希望這樣的穩定度之後可以帶到一軍賽場，聊到自己在二軍的調整，他認為自身狀況沒有差太多，雖然中間有段疲勞期，不過後面有找回自己的步調，接下來一軍還有補賽，若有機會上去投球也會用盡全力。芮恩美學中職二軍總冠軍賽即日起在雲林斗六棒球場、台南市立棒球場開打，由味全龍交手統一7-ELEVEn獅，五戰三勝制的二軍爭霸戰免費進場不容錯過，球迷朋友也可以透過有線電視華視教育體育文化台、網路直播公視+、CPBL TV、CPBL YouTube頻道收看賽事，也歡迎球迷朋友到現場為二軍奮戰的球隊與選手們加油。