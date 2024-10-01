中華職棒（CPBL)二軍總冠軍賽今(1）日在斗六棒球場正式點燃戰火，由統一獅對決味全龍，獅隊由羅昂5局無失分壓制下，最終以4:0完封龍隊。不過原定明（2）日登場的第2戰，因受到山陀兒颱風影響，雲林縣政府宣布明天停班停課，本場賽事順延至10月3日16點05分，在原場地開打。芮恩美學中職二軍總冠軍賽1日起在雲林斗六棒球場、台南市立棒球場開打，由味全龍交手統一7-ELEVEn獅，五戰三勝制的二軍爭霸戰免費進場不容錯過，球迷朋友也可以透過有線電視華視教育體育文化台、網路直播公視+、CPBL TV、CPBL YouTube頻道收看賽事，也歡迎球迷朋友到現場為二軍奮戰的球隊與選手們加油。
中職聯盟公告如下：
【10月2日二軍總冠軍賽G2延賽公告】
原訂2024/10/2（三）16：05 [二軍總冠軍賽編號第2場] 統一7-ELEVEn獅二軍 (斗六) 味全龍二軍賽事；受到颱風影響，雲林縣政府宣布10月2日停班停課，本場賽事宣布延賽，將移至10/3（四）16：05，原場地斗六棒球場補賽，特此公告。
二軍球員獎項今天頒發
二軍選手拚戰整個球季爭取個人榮譽，中華職棒大聯盟今（1）日在斗六棒球場特別舉辦二軍年度獎項頒獎儀式，表揚選手們的傑出成果，並恭喜所有辛苦拚戰的選手，希望大家持續努力，為球隊和自己爭取榮耀、創下佳績。
樂天桃猿共3位選手獲獎，温展樂今年從自主培訓選手轉為正式球員，去年休賽季時有另外自主訓練加強身體素質，今年球季中間有遇到體力上無法負荷的狀況，不過後面有調整回來，「其實今年設定的目標就是成為正式球員，很開心自己完成這個目標，也很榮幸自己可以拿到中繼王，接下來會繼續把自己的身體素質拉高，希望明年能在一軍穩定出賽。」
劉家翔今年二軍訓練有成，以65次三振收下三振王寶座，他坦言其實自己剛開季的丟球狀況沒有太好，但教練給予很多空間及時間讓他去調整，後面漸入佳境、慢慢變好，控球有提升才能拿到這個獎項。囊括安打王及打點王的林耀煌，認為自己在打擊上有所進步，二軍教練都有設定一些目標讓他去完成，自己也是朝著他們的安排去前進，能夠拿到這兩個獎，林耀煌也表達喜悅的心情，認為獲獎不僅是一個過程，也代表著自己今年的豐收成果。
富邦悍將投手藍愷青拿下救援王殊榮，今年在二軍都維持穩定成績，他希望這樣的穩定度之後可以帶到一軍賽場，聊到自己在二軍的調整，他認為自身狀況沒有差太多，雖然中間有段疲勞期，不過後面有找回自己的步調，接下來一軍還有補賽，若有機會上去投球也會用盡全力。
中信兄弟張士綸完成自己的首個完整賽季，以打擊率0.343、17次盜壘成功，包辦打擊王和盜壘王兩座獎項，張士綸特別感謝教練，季中遇到瓶頸的時候給予他適時調整，才有機會拿到這些獎項，二軍球季告一個段落，接下來秋訓、休賽季、春訓希望能增加體重，讓自己的長打有所提升。
黃柏豪收下生涯第二座二軍全壘打王獎項，他首先感謝教練團給他機會，之前受傷時也給予很多鼓勵，能夠再次拿到全壘打王真的非常開心。味全龍2019年回歸中職，2020年時拿下二軍總冠軍，今年有機會再奪下二軍冠軍金盃，黃柏豪目標明確，就是期許能跟球隊一起全力以赴，拿下繼2020年之後的第二座二軍年度總冠軍。
芮恩美學中職二軍總冠軍賽即日起在雲林斗六棒球場、台南市立棒球場開打，由味全龍交手統一7-ELEVEn獅，五戰三勝制的二軍爭霸戰免費進場不容錯過，球迷朋友也可以透過有線電視華視教育體育文化台、網路直播公視+、CPBL TV、CPBL YouTube頻道收看賽事，也歡迎球迷朋友到現場為二軍奮戰的球隊與選手們加油。
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【10月2日二軍總冠軍賽G2延賽公告】
原訂2024/10/2（三）16：05 [二軍總冠軍賽編號第2場] 統一7-ELEVEn獅二軍 (斗六) 味全龍二軍賽事；受到颱風影響，雲林縣政府宣布10月2日停班停課，本場賽事宣布延賽，將移至10/3（四）16：05，原場地斗六棒球場補賽，特此公告。
二軍球員獎項今天頒發
二軍選手拚戰整個球季爭取個人榮譽，中華職棒大聯盟今（1）日在斗六棒球場特別舉辦二軍年度獎項頒獎儀式，表揚選手們的傑出成果，並恭喜所有辛苦拚戰的選手，希望大家持續努力，為球隊和自己爭取榮耀、創下佳績。
樂天桃猿共3位選手獲獎，温展樂今年從自主培訓選手轉為正式球員，去年休賽季時有另外自主訓練加強身體素質，今年球季中間有遇到體力上無法負荷的狀況，不過後面有調整回來，「其實今年設定的目標就是成為正式球員，很開心自己完成這個目標，也很榮幸自己可以拿到中繼王，接下來會繼續把自己的身體素質拉高，希望明年能在一軍穩定出賽。」
劉家翔今年二軍訓練有成，以65次三振收下三振王寶座，他坦言其實自己剛開季的丟球狀況沒有太好，但教練給予很多空間及時間讓他去調整，後面漸入佳境、慢慢變好，控球有提升才能拿到這個獎項。囊括安打王及打點王的林耀煌，認為自己在打擊上有所進步，二軍教練都有設定一些目標讓他去完成，自己也是朝著他們的安排去前進，能夠拿到這兩個獎，林耀煌也表達喜悅的心情，認為獲獎不僅是一個過程，也代表著自己今年的豐收成果。
富邦悍將投手藍愷青拿下救援王殊榮，今年在二軍都維持穩定成績，他希望這樣的穩定度之後可以帶到一軍賽場，聊到自己在二軍的調整，他認為自身狀況沒有差太多，雖然中間有段疲勞期，不過後面有找回自己的步調，接下來一軍還有補賽，若有機會上去投球也會用盡全力。
中信兄弟張士綸完成自己的首個完整賽季，以打擊率0.343、17次盜壘成功，包辦打擊王和盜壘王兩座獎項，張士綸特別感謝教練，季中遇到瓶頸的時候給予他適時調整，才有機會拿到這些獎項，二軍球季告一個段落，接下來秋訓、休賽季、春訓希望能增加體重，讓自己的長打有所提升。
黃柏豪收下生涯第二座二軍全壘打王獎項，他首先感謝教練團給他機會，之前受傷時也給予很多鼓勵，能夠再次拿到全壘打王真的非常開心。味全龍2019年回歸中職，2020年時拿下二軍總冠軍，今年有機會再奪下二軍冠軍金盃，黃柏豪目標明確，就是期許能跟球隊一起全力以赴，拿下繼2020年之後的第二座二軍年度總冠軍。
芮恩美學中職二軍總冠軍賽即日起在雲林斗六棒球場、台南市立棒球場開打，由味全龍交手統一7-ELEVEn獅，五戰三勝制的二軍爭霸戰免費進場不容錯過，球迷朋友也可以透過有線電視華視教育體育文化台、網路直播公視+、CPBL TV、CPBL YouTube頻道收看賽事，也歡迎球迷朋友到現場為二軍奮戰的球隊與選手們加油。