我是廣告 請繼續往下閱讀

▲臺中醫院第一場雙疫苗接種服務上午8:30開始，早上不到8 點就有民眾等候，(圖／台中醫院提供）

113年流感疫苗與新冠疫苗今日同步開打！台中醫院為提供符合公費疫苗施打條件民眾接種疫苗，在院內長照大樓地下一樓第八會議室設置疫苗接種專區，提供7場「左流右新雙疫苗接種」服務，另在院外也前往學校、里民活動中心開設20場疫苗接種服務場次，呼籲符合公費疫苗接種條件的民眾趕快「疫苗雙打雙防護，健康過秋冬」。台中醫院黃元德院長今（1）天也捲起衣袖，與民眾一起接種「左流右新」雙疫苗。黃院長表示，疾管署參考WHO、美國CDC及相關研究報告，同時接種季節性流感疫苗和新冠疫苗是安全的，並可增加疫苗接種率、減少就診次數並提升便利性，呼籲民眾「左流右新」雙疫苗同時接種，跑一趟醫療院所就可獲得雙重保護。「配合政府疫苗施打政策，之前除了每年接種流感疫苗，還打了6劑新冠疫苗，這次第一次左右開弓接種流感與新冠雙疫苗，感覺比較不痛，而且打完30分鐘沒特別感覺。」黃元德院長呼籲，符合公費疫苗接種條件的民眾盡速前往合約醫療院所接種疫苗，早打早有保護力。臺中醫院感染科主任陳宗家指出，每年10月入秋之後天氣轉涼冷，也將進入流感與新冠等呼吸道疫情流行期；根據疾管署疫情統計資料顯示，新冠與流感將進入疫情流行期，高峰期更將落在聖誕節、跨年期間，由於疫苗施打後要一到兩周才會產生保護力，提醒符合公費流感疫苗施打對象的65 歲以上長者、慢性病患者等重症高危險群民眾要盡早接種，一次施打兩支疫苗「左流右新」，就可同步獲得雙重保護力。臺中醫院第一場雙疫苗接種服務上午8:30開始，早上不到8 點就有民眾等候，開打半小時就有22人完成疫苗接種，約有6成以上民眾選擇接種雙疫苗。陳宗家主任提醒，新冠病毒不斷變種，國人最近一次施打的新冠疫苗是XBB病毒株抗體，並無最新的病毒株抗體，呼籲符合公費疫苗資格的高危險群民眾，還是要前往接種疫苗，避免染疫併發重症的風險。