我是廣告 請繼續往下閱讀

美股十月第一天（週二）早盤，受到美國聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）偏鷹言論，加上波音傳出發行新股集資至少百億美元，道瓊指數段跌近300點，其餘主要指數也走低，市場靜待本周一連串就業市場數據出爐。至截稿前，道瓊工業指數跌近 300 點或近 0.7%，那斯達克綜合指數跌逾 150 點或近 0.9%，標普 500 指數跌近 0.7%，費城半導體指數跌近 1.0%。美國聯準會主席鮑爾當地時間週一暗示，聯準會今年或將進一步降息，但重申沒有任何預設路線，激進降息並非常態。此番言論使市場對11月會議再次大幅降息的預期降溫。此外，財經媒體《CNBC》指出，10月對市場來說是一個麻煩的月份，是衆所周知的「極度動蕩時期」，過往華爾街一些最顯著的下跌都發生在這個月。接下來，市場將目光放在週五將發布的最新就業報告，以深入了解美國經濟的健康狀況。