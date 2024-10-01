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▲九鼎天旗下品牌通過協同發展，共同推動台灣文化產業的多元價值。（圖／九鼎天提供）

▲九鼎天文創事業以餐飲美食起家。（圖／九鼎天提供）

九鼎天國際文創事業近年致力於打造自給自足的文化經濟體系，為台灣傳統表演藝術注入全新商業模式。九鼎天旗下品牌通過協同發展，共同推動台灣文化產業的多元價值，如「緣龍影視文化事業」的《移動式戲院》、《廟藝傳埕》與《藝起玩戲趣》等計畫，將歌仔戲從廟會延伸至日常生活，成功吸引年輕觀眾；「九鼎天新飲食文化事業」結合文化與餐飲，讓消費者在用餐中感受台灣文化故事；「REBECCA生活美學」品牌則將禪茶與美容健康產業融合，成為生活美學的新潮流。九鼎天執行長江明龍表示，九鼎天的核心理念是推動文化產業市場化，減少對外部資源的依賴，透過多品牌協同發展，讓文化創意在市場中發揮最大效益，打造自給自足的文化經濟體系。這一策略使得台灣文化不僅在本地競爭中更具生命力，也帶動了傳統文化與現代生活的結合。全台首創的「移動式戲院」計畫，2023年8月23日在高雄市文化中心推出，該計畫打破傳統假日劇場的限制，採取全天候演出模式，自啟動以來已吸引超過1萬2000名觀眾參與。值得一提的是，2024年九鼎天董事長蔡友孝發揮創意，推出台灣首款以歌仔戲文化為靈感，結合精湛釀酒技術推出的單一麥芽威士忌品牌「戲如人生」，更獲選為2024台日觀光高峰論壇宴會酒，讓消費者透過商品體驗台灣文化，為文化創意商品化提供了成功範例。九鼎天透過產官學合作，推展建構表演藝術的生態系，預計推出IDOLCUE數位藝文平台，結合傳統表演與現代科技，透過線上展演、教學與藝人粉絲互動，突破地理限制，讓台灣民眾隨時隨地享受文化藝術，成為推動台灣文化普及與產業化的新力量，未來九鼎天也將繼續升級「移動式戲院」的運營模式，讓台灣傳統藝術持續活躍於舞台，同時，公司將開發更多具有台灣文化特色的創意產品，持續推動文化產業升級成為台灣經濟發展的核心動力。