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▲郭富城陪老婆逛街，甜蜜感爆棚的模樣羨煞眾人。（圖／方媛 微博）

香港天王郭富城，於2017年和網紅方媛結婚，並育有2女，兩人婚後雖然甜蜜但也十分低調、鮮少放閃，而今（1）日，方媛竟在社群上曬出和郭富城的放閃照，其中郭富城看向方媛的眼裡滿是愛意，讓粉絲紛紛暴動。方媛今天在微博上更新貼文，曬出和郭富城的甜蜜日常，更曝光一段和老公逛街的影片，只見她將頭微微靠在郭富城肩上，露出幸福的笑容，起初郭富城的表情相當嚴肅，在看到方媛正在錄影後，立即轉換表情，換成寵溺的眼神，方媛也展開笑顏，甜膩模樣羨煞眾人。另外1張照片中，只見郭富城單手拿了至少4包的「戰利品」，而方媛也開心表示：「逛了一下午的童裝店，滿載而歸！」可見在外呼風喚雨的郭富城在愛妻和愛女面前，還是得化身居家好男人，而夫妻日常曝光後，郭富城也在貼文底下回應老婆：「開心，也祝大家國慶節快樂。」更附上一個眼冒愛心的表情符號。兩人幾乎要溢出螢幕的甜蜜感，也讓粉絲紛紛暴動，直呼：「第一張看出來幸福感了」、「都結婚那麼多年了，還像熱戀中的小情侶」、「圖一好寵溺好幸福」、「絕對是真愛，好甜」、「好甜蜜哦，感覺是很寵愛的笑呢，真的好般配，要一直幸福下去，長長久久」、「國慶快樂！這也太甜蜜了吧！隔著螢幕都能感受到幸福！」