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▲肉類、水產、蔬果加工及保藏業，自行車業等則屬於凍漲產業。（圖／台電提供）

電價費率審議會昨（9月30）日決議工業電價平均調漲12.5%。行政院長卓榮泰今（1）日上午受訪說，將請經濟部及台電了解細部行業能否再行調整，讓人質疑電價還有變數。台電晚間進一步公布，適用工業電價凍漲、漲幅減半規則，維持審議會決議。卓榮泰上午受訪指出，在大類的分項上，有些產業調14％、有些得調7％，「容不容許有些細部行業的再行調整，這還是要經濟部跟台電在尊重審議委員會的前提底下，再去做一些細部了解，容許讓他們有幾天的時間去看看，並跟所有產業界溝通說明。」據悉，經濟部及台電未獲指示要進行調整，據《電價費率審議會設置及運作要點》認為決議更動都須回歸審議會，因此再行調整可能性不大。台電回應，這次電價審議會首次出現委員建議更改台電原提案，也就是工業電價平均調漲14%，重新計算成新方案，達到平均調漲12.5%。其中最大差異就在凍漲及漲幅減半條款。首先，若產業以用電衰退5%以上且產值、銷售額衰退15%以上者凍漲；用電衰退5%以上，或是產值、銷售額衰退未達15%者，電價漲幅減半為7%。根據台電整理，塑橡膠、石化、汽車零組件等屬於調漲7%產業；肉類、水產、蔬果加工及保藏業，自行車業等則屬於凍漲產業。台電表示，用戶於台電登載行業別（代碼）已於電費單上列示，用戶如有疑義請逕洽台電各區營業處詢問。另外，經濟部長郭智輝今日在立法院備詢時談到電價是「由院長做決定」，與過往「政府尊重電價審議會決定」說法有所出入。一旁的卓榮泰也緩頰，討論過程中，討論幾項重要原則文字化後，由台電、經濟部去電價審議會討論，「而不是對最後結果做任何指示。」對此，台電說明，電價方案是由台電內部擬定提出，主管機關經濟部則針對穩定民生物價、考量產業競爭力等面向上有所建議，最終仍是由電價審議會共識決定。