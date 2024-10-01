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▲Cheap在預測中表示自己是隨便亂猜的，沒想到一語成讖，讓網友相當訝異。（圖／cheap 臉書）

中央氣象署今天凌晨（1）日宣布第18號「山陀兒」颱風已經正式升級成強颱，並針對各地海面發布海上颱風警報，而目前陸上警報範圍包含彰化、南投雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、恆春半島、花蓮、台東、澎湖。而知名網紅Cheap也在社群上指出，明（2）日南部放假至少兩天，甚至放到3天也有可能，而北北基桃也可能提早放，沒想到神準預測，北北基地區明天確定停班停課一天。Cheap稍早在社群上曬出氣象圖，並認真分析：「「看起來山陀兒明天就直接撞山死去，中央山脈我大哥，明天南部會放假，起步兩天，甚至放三天；北北基桃看路徑，風雨集中在10月3日禮拜四有可能放，市長心臟小，說不定明天就放了嘻嘻。」沒想到Cheap的預測相當神準，北北基地區稍早也終於宣布停班停課的消息，讓網友嗨翻：「太神了」、「被你說中了！」Cheap接下來更開玩笑表示：「我可以很負責任地說，我完全是亂猜的，但便宜仔完全支持多放颱風假，台灣勞工太累了，注意防颱！快把車子開到高處。」對此，中央氣象署簡任技正伍婉華稍早也在記者會上做出說明，指出山陀兒在今天中午過後已經明顯向北移動，但移動速度還是很慢，預估要到明（2）日的下半天才會明顯往東北方向走。因此滯留在南部的時間會拉長，但到陸地後結構也相對會被破壞，因此氣象署預估，颱風登陸的時間點依舊落在10月2日週三的下半天。 氣象署更強調，南部地區將有致災性強風，且這次強風現象不只在沿海，內陸地區也有機會受到影響。