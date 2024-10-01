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▲山陀兒颱風傍晚突然開始減弱，登陸時間可能延後至明（2）日晚上或更晚，且登陸範圍在「嘉義以南」都有可能。（圖／中央氣象署）

山陀兒颱風明侵台！上週末才奪下季冠軍的中信兄弟，距離全年度勝率封王，僅剩下魔術數字M2，不過由於明日在洲際棒球場交手台鋼的比賽停打，因此封王還需要再等等。另一方面，樂天桃猿原先將由首次在一軍出賽的洋投威斯佛先發，面對統一7-ELEVEn獅的先發本土投手郭俊麟，同樣是攸關全年度戰績的比賽。而富邦悍將則是由先發李東洺，應戰味全的先發投手鋼龍。因受到山陀兒颱風影響，球賽各地縣市政府宣布10/2停班停課，依聯盟規章，以下賽事宣布延賽公告：1. [一軍例行賽編號213場] 統一7-ELEVEn(樂天桃園) 樂天桃猿賽事：本場賽事將移至10/8（二）18：35，於原場地樂天桃園棒球場補賽。2. [一軍例行賽編號214場] 富邦悍將(天母) 味全龍賽事：本場賽事將移至10/3（四）18：35，於原場地天母棒球場補賽。3. [一軍例行賽編號216場] 台鋼雄鷹 (洲際) 中信兄弟賽事：本場賽事將移至10/7（一）18：35，於原場地洲際棒球場補賽。