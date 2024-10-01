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山陀兒颱風於今（1）日清晨轉強颱，台北市長蔣萬安晚間在個人臉書發文宣布台北市停班停課，貼文一發便有上百則留言湧入，紛紛稱讚蔣萬安「最帥市長」、「有萬安，心就安了」、「今生看過最帥的男人」。蔣萬安在貼文中表示，山陀兒颱風持續龜速移動，隨著颱風北轉、外圍環流也將逐漸影響北臺灣。考量基北北桃共同生活圈上班、就學的通勤安全，四位首長已經討論、取得共識，臺北市明（2）日暫停上班上課。蔣萬安指出，根據中央氣象署資料，雖然山陀兒颱風 北轉的時間延遲，臺北市預計明天下午開始就會受到外圍環流影響。除了風勢不容小覷，山區也有豪雨至豪大雨等級的雨勢，請大家務必提高警覺、做好防颱準備。蔣萬安強調，臺北市災害應變中心（EOC）已經在今天下午2點提升為二級開設 ，警察局、工務局、環保局、交通局、臺北市後備指揮部、憲兵202指揮及其他相關單位都已經進駐。隨著颱風逐漸逼近，明天一早蔣萬安就會坐鎮EOC主持防颱會議，秉持料敵從寬、禦敵從嚴的態度嚴陣以待！蔣萬安也呼籲民眾明天待在家 ，一起關心颱風、關心臺北市。