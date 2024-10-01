我是廣告 請繼續往下閱讀

強颱山陀兒颱風來勢洶洶，基北北桃四縣市原定今（1）日晚間8點對外公布隔天是否停班停課。不過，卻出現四縣市不同步狀況，基隆市長謝國樑受訪時宣布基隆停班停課，台北市政府在8時11分才宣布放颱風假，基北北桃4市停班停課，台北市長蔣萬安臉書也湧入大批「最帥市長」的留言。對此，台北市長蔣萬安表示，臺北市預計明天下午開始就會受到外圍環流影響，除了風勢不容小覷，山區也有豪雨至豪大雨等級的雨勢，「請大家待在家 ，和我們一起關心颱風、關心台北市！」蔣萬安臉書發文表示，山陀兒颱風持續龜速移動，隨著颱風北轉、外圍環流也將逐漸影響北台灣。考量基北北桃共同生活圈上班、就學的通勤安全，四位首長已經討論、取得共識，台北市明天（10/2）暫停上班上課。根據中央氣象署資料，雖然山陀兒颱風北轉的時間延遲，台北市預計明天下午開始就會受到外圍環流影響。除了風勢不容小覷，山區也有豪雨至豪大雨等級的雨勢，請大家務必提高警覺、做好防颱準備。蔣萬安表示，台北市災害應變中心（EOC）已經在今天下午2點提升為二級開設 ，警察局、工務局、環保局、交通局、台北市後備指揮部、憲兵202指揮及其他相關單位都已經進駐。隨著颱風逐漸逼近，明天一早他就會坐鎮EOC主持防颱會議，秉持料敵從寬禦敵從嚴 的態度嚴陣以待。蔣萬安呼籲，「明天，請大家待在家 ，和我們一起關心颱風、關心台北市！」如有災情請撥打110、119或通報1999市民專線，市府團隊會風雨無阻、守護市民安全。