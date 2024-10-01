我是廣告 請繼續往下閱讀

▲停班停課消息一曝光，好樂迪及錢櫃的官網、App等瞬間湧入大量網友，導致頁面直接當機，呈現一片白色。（圖／翻攝自錢櫃官網）

強颱山陀兒（Krathon）目前正北轉向，朝台灣前進，預計明（2）日晚上至後天週四（10/3）清晨登陸，帶來的風雨將對天氣造成劇烈影響，為了防範颱風侵襲，全台22縣市都宣布明日停班停課。而停班停課消息一曝光，好樂迪及錢櫃的官網、App等瞬間湧入大量網友，導致頁面直接當機，呈現一片白色，為了防範颱風風雨，提醒民眾非必要勿外出，並提前做好防颱準備。稍早全台22縣市都已陸續宣布停班停課，沒想到消息才剛出，好樂迪及錢櫃的官網、App等瞬間湧入大量網友訪問，導致後台承受不住直接當機，頁面呈現一片白色，等了將近10分鐘都跑不出來。中央氣象署簡任技正伍婉華提醒，今天主要降雨仍集中在花東，明天颱風登陸後，花東豪雨繼續下，南台灣強風豪雨，隨著颱風越往北走，東北部山區的雨勢也會逐漸明顯；周四颱風移動到東部外海，北台灣要留意局部豪雨，南台灣降雨趨緩，東北季風南下，北部、宜蘭氣溫降低。