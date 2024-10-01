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▲吳慷仁被陸垚指出在演戲時相當敬業。（圖／吳慷仁 臉書）

金馬、金鐘影帝吳慷仁，昨（30）日終於對外證實已經和中國的娛樂公司「壹心娛樂」簽約，甚至還有消息指出，吳慷仁已經和壹心娛樂接洽長達2年，只是直到近期才確定簽約，對此壹心娛樂的創辦人陸垚，也在微博上吐露心聲，曝光對吳慷仁的想法，更直呼：「鏡頭外的慷仁，完全就是『路人』，和這個行業脫節了的『路人』。」更坦言吳慷仁是個「戲癡」，讓網友推測未來吳慷仁的所有活動將由陸垚接手。陸垚坦言，在剛認識吳慷仁時，發現他不僅沒有經紀人，更沒有助理，總是獨自前往片場：「背個大書包，把家都裝在裡面的樣子，就一個人去片場了。」更笑稱他就像個路人：「當然也沒有造型師、妝髮師、攝影師跟著，上紅毯前，路邊髮廊裡喊上一位小弟，15分鐘搞定。鏡頭外的慷仁，完全就是『路人』，和這個行業脫節了的『路人』。」接著，陸垚也誇讚吳慷仁，指出他為戲相當敬業：「可是一到鏡頭前，他就性情大變似的，要胖幾斤胖幾斤，要瘦多少瘦多少，不吃不喝，低血糖拍到手抖。」更笑稱對方是「戲癡」，並開心表示：「慷仁，有幸成為你在內地的第一家經紀公司，接下來，壹心陪你同行。」