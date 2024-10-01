教育部113年公費留學考試訂於10月5日在國立臺灣大學舉行筆試，合格報考人計有359名，預定錄取一般公費留學111名、勵學優秀公費留學10名、原住民公費留學20名、身心障礙公費留學10名、赴新南向國家公費留學10名，共計161名。
本考試試場位於國立臺灣大學普通教學館，試場分配及各學門報考人數表可至報名系統首頁查詢。教育部提醒，請考生於10月5日前至報名系統確認報名時所填列之學門、研究領域、留學國別等事項無誤後，自行下載列印准考證；如考生對其學門、研究領域、留學國別有疑義，請向教育部行政協助單位（國立臺灣大學教務處研究生教務組）洽詢。
應試請攜帶准考證、個人身分證件，當日如不慎遺失准考證，請自行重新上網補列印或至試務中心辦理補發；如未攜帶任何身分證明文件，請於考試前至試務中心填寫暫准應試切結書、拍照存證後始能入場應試。
部分應考專門科目可使用計算機，請考生依簡章附表三規定，自行準備符合規定之機型及款式。除可使用計算機考科，餘其他考科一律不得使用計算機。
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應試請攜帶准考證、個人身分證件，當日如不慎遺失准考證，請自行重新上網補列印或至試務中心辦理補發；如未攜帶任何身分證明文件，請於考試前至試務中心填寫暫准應試切結書、拍照存證後始能入場應試。
部分應考專門科目可使用計算機，請考生依簡章附表三規定，自行準備符合規定之機型及款式。除可使用計算機考科，餘其他考科一律不得使用計算機。