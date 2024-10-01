我是廣告 請繼續往下閱讀

在上周日中信兄弟下半季封王後，3支進入季後賽的球隊都已確定，中職進入補賽週。富邦悍將今（1）日在主場迎戰樂天桃猿，楊閔貽在5局下敲出追平安打，將比分追成1：1平手，首局樂天就搶佔得點圈，朱育賢敲出適時的中外野平飛安打，讓二壘上的「光速神威」陳晨威回到本壘，拿下球隊第1分。來到5局下，董子恩敲出左外野飛球，落地形成二壘安打，楊閔貽接力打出右外野安打，送回富邦首分，將比分追成1：1平手。9局上，富邦後援李建勳遭樂天攻佔滿壘，連續解決2名打者後，還是被余德龍敲出右外野安打，樂天再攻下2分。先發肯特主投6.2局，被敲5支安打，僅失1分，收下本季第4勝。