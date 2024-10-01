在上周日中信兄弟下半季封王後，3支進入季後賽的球隊都已確定，中職進入補賽週。富邦悍將今（1）日在主場迎戰樂天桃猿，楊閔貽在5局下敲出追平安打，將比分追成1：1平手，直到7局下，朱育賢敲出帶有超前分的三分砲，個人包辦3分打點。樂天在9局又攻下2分保險分，最終就以6：2擊敗富邦，中止近期的2連敗。
朱育賢敲安+開轟 單場狂繳4分打點
首局樂天就搶佔得點圈，朱育賢敲出適時的中外野平飛安打，讓二壘上的「光速神威」陳晨威回到本壘，拿下球隊第1分。4局上，樂天首打者梁家榮開啟攻勢，敲出左外野落地二壘安打，靠著李勛傑的內野滾地球，推進到三壘，但後續隊友都遭到班恩解決，雙方維持1：0差距。
來到5局下，董子恩敲出左外野飛球，落地形成二壘安打，楊閔貽接力打出右外野安打，送回富邦首分，將比分追成1：1平手。樂天在7局下再有攻勢，攻佔一、三壘後，輪到朱育賢打席，一棒敲出右外野的三分砲，讓樂天搶下4：1領先，是個人本季的第12轟。
9局上，富邦後援李建勳遭樂天攻佔滿壘，連續解決2名打者後，還是被余德龍敲出右外野安打，樂天再攻下2分。雖然申皓瑋在9局下敲出陽春砲，但已為時已晚，最終還是以2：6不敵樂天，陳晨威單場猛敲4支安打，而朱育賢則是5打數敲出2支安打，包含1發全壘打，單場貢獻4分打點。先發肯特主投6.2局，被敲5支安打，僅失1分，收下本季第4勝。
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首局樂天就搶佔得點圈，朱育賢敲出適時的中外野平飛安打，讓二壘上的「光速神威」陳晨威回到本壘，拿下球隊第1分。4局上，樂天首打者梁家榮開啟攻勢，敲出左外野落地二壘安打，靠著李勛傑的內野滾地球，推進到三壘，但後續隊友都遭到班恩解決，雙方維持1：0差距。
來到5局下，董子恩敲出左外野飛球，落地形成二壘安打，楊閔貽接力打出右外野安打，送回富邦首分，將比分追成1：1平手。樂天在7局下再有攻勢，攻佔一、三壘後，輪到朱育賢打席，一棒敲出右外野的三分砲，讓樂天搶下4：1領先，是個人本季的第12轟。
9局上，富邦後援李建勳遭樂天攻佔滿壘，連續解決2名打者後，還是被余德龍敲出右外野安打，樂天再攻下2分。雖然申皓瑋在9局下敲出陽春砲，但已為時已晚，最終還是以2：6不敵樂天，陳晨威單場猛敲4支安打，而朱育賢則是5打數敲出2支安打，包含1發全壘打，單場貢獻4分打點。先發肯特主投6.2局，被敲5支安打，僅失1分，收下本季第4勝。