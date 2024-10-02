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▲山陀兒颱風從最初的沿著東海岸路徑北上（左），變成登陸台灣北上（右），預報路徑3天內出現巨幅修正。（圖／中央氣象署）

▲氣象署簡任技正伍婉華聊到山陀兒颱風，坦言它是令人頭痛的「秋颱」，很有個性。（圖／記者張志浩攝）

▲山陀兒颱風北側、東側、西側原本都是高壓環繞，直到北方槽線將高壓分割，山陀兒才有機會往北移動。（圖／中央氣象署）

！身為第一線接收颱風動態資訊的記者，颱風期間，每天都在氣象署媒體室待上數個小時，但當山陀兒颱風花費整整一天多的時間在漫步，移動速度比一般人快跑還慢、登陸時間不斷延後，不僅民眾、記者們滿頭問號，其實連專業的氣象預報員們都提心吊膽，不知道大家是否還有印象，山陀兒颱風生成後，起初預估路徑是靠近台灣，往北轉彎再沿著東部一路向北，不過在9月30日風雲變色，，花費1天時間才在西南外海慢慢往北走，還搞到自己捲入太多乾空氣，強度不斷減弱。為什麼山陀兒颱風龜速又不登陸，解釋起來有些複雜。氣象署簡任技正伍婉華說，主要是山陀兒颱風東西側和北側都是高壓，，也就是這時候，包括日本、美國都出現各種「花式路徑」，因為沒有其它東西影響的颱風變數太大，各國側重的天氣系統也不同。至於山陀兒為什麼會北轉，主因是山陀兒周遭的高壓原本是一體的，，但是，這一波波的北方槽線有強弱的差別，等到有較強的槽線切開高壓時，颱風已經在台灣南部滯留，這時候北轉，就剛好登陸南台灣地區。了解山陀兒颱風路徑和龜速的原因後，來聊聊預報員們在山陀兒失速前後的心境；伍婉華分享，從山陀兒颱風路徑不斷西修時，預報中心就有最壞的打算，在這個前提下，預報員都希望北方槽線可以盡快切開高壓，讓山陀兒北轉，以不登陸的模式沿著東海岸北上，但第一個願望事與願違原先在9月29日有一波槽線，但強度不足以切開高壓，；這時預報中心只能轉念，，盡快穿過台灣，讓颱風被地形破壞，出海後可能就會快速消散。但結局依舊不如預期，；山陀兒完全就像一個脫稿演出的主角，一次又一次的吹熄希望的蠟燭。追過不少颱風後，記者有些故事很想分享，在颱風警報期間，氣象署每3小時就會以記者會的模式，對外說明颱風最新動態，每個颱風由2名預報員輪番上陣，直到警報解除；而負責山陀兒颱風上半天播報的伍婉華，在結束下午2點半的記者會後，還要持續開會、分析資料，抓空檔洗個澡，颱風警報期間，主要播報的預報員沒有「下班回家」的選項，上班時間則是極度消耗腦力，面對記者提問時，要詳細解釋颱風任何變化背後的原理，也要提供地方政府針對防災的專業建議，完全以氣象署為家，絕對是颱風期間相當值得尊敬的角色。最後還是想強調，，大氣環境變化趨勢人類就是無法完全掌握，所以拿最初的路徑預報去檢討颱風真正走向，其實很不實際；面對秋颱更是如此，被記者問到「秋颱是不是真的讓人頭痛？」時，伍婉華和搭檔、氣象署技正林秉煜也相視而笑，認同