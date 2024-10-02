「秋颱」在氣象界中被視為「相當難預測動態、詭譎不定」的存在，「山陀兒颱風」完全符合這樣的印象！身為第一線接收颱風動態資訊的記者，颱風期間，每天都在氣象署媒體室待上數個小時，但當山陀兒颱風花費整整一天多的時間在漫步，移動速度比一般人快跑還慢、登陸時間不斷延後，不僅民眾、記者們滿頭問號，其實連專業的氣象預報員們都提心吊膽，每分每秒都在腦中排演颱風未來走向和可能的影響，希望颱風能以最輕微的方式侵襲台灣，但詭異的山陀兒卻一次次無視劇本「脫稿演出」。
山陀兒颱風兵臨城下卻不登陸 氣象署解釋原因
不知道大家是否還有印象，山陀兒颱風生成後，起初預估路徑是靠近台灣，往北轉彎再沿著東部一路向北，不過在9月30日風雲變色，各國路徑瘋狂往西修正，直到這兩天，山陀兒走到台灣南方，彷彿是長途跋涉累壞了，開始慢速移動，花費1天時間才在西南外海慢慢往北走，還搞到自己捲入太多乾空氣，強度不斷減弱。
為什麼山陀兒颱風龜速又不登陸，解釋起來有些複雜。氣象署簡任技正伍婉華說，主要是山陀兒颱風東西側和北側都是高壓，它掉入高壓中間的「鞍型場」，沒有明確的導引氣流，才導致颱風像是迷失方向，直接失速，也就是這時候，包括日本、美國都出現各種「花式路徑」，因為沒有其它東西影響的颱風變數太大，各國側重的天氣系統也不同。
至於山陀兒為什麼會北轉，主因是山陀兒周遭的高壓原本是一體的，但北方有「槽線」出現，將高壓從中間切開，這才讓山陀兒有空間往北移動，但是，這一波波的北方槽線有強弱的差別，等到有較強的槽線切開高壓時，颱風已經在台灣南部滯留，這時候北轉，就剛好登陸南台灣地區。
氣象署等不到山陀兒颱風加速 最壞情況還是發生
了解山陀兒颱風路徑和龜速的原因後，來聊聊預報員們在山陀兒失速前後的心境；伍婉華分享，從山陀兒颱風路徑不斷西修時，預報中心就有最壞的打算，「颱風從南台灣登陸，結構不會被中央山脈破壞，強風豪雨區直擊沿海都會區」。
在這個前提下，預報員都希望北方槽線可以盡快切開高壓，讓山陀兒北轉，以不登陸的模式沿著東海岸北上，但第一個願望事與願違，原先在9月29日有一波槽線，但強度不足以切開高壓，山陀兒還是一路往西、「掉入鞍型場」，幾乎確定會登陸南台灣；這時預報中心只能轉念，至少山陀兒北轉、登陸後「速度快一點」，盡快穿過台灣，讓颱風被地形破壞，出海後可能就會快速消散。
但結局依舊不如預期，後續北方槽線雖然有牽引，但力道不強，不只颱風登陸時間一再延後，甚至颱風有可能在台灣上空緩慢移動將近24小時，才會從東半部出海；山陀兒完全就像一個脫稿演出的主角，一次又一次的吹熄希望的蠟燭。
直接住在氣象署 颱風期間預報員睡不到5小時
追過不少颱風後，記者有些故事很想分享，在颱風警報期間，氣象署每3小時就會以記者會的模式，對外說明颱風最新動態，每個颱風由2名預報員輪番上陣，直到警報解除；而負責山陀兒颱風上半天播報的伍婉華，在結束下午2點半的記者會後，還要持續開會、分析資料，抓空檔洗個澡，把握晚上11點到凌晨3點左右的睡眠，3點半開始就要再次開會，準備5點半的第一場播報。
颱風警報期間，主要播報的預報員沒有「下班回家」的選項，上班時間則是極度消耗腦力，面對記者提問時，要詳細解釋颱風任何變化背後的原理，也要提供地方政府針對防災的專業建議，完全以氣象署為家，絕對是颱風期間相當值得尊敬的角色。
最後還是想強調，颱風的預測是藉由過去的經驗和各種模式的校驗，去推斷最有機率發生的情況，大氣環境變化趨勢人類就是無法完全掌握，所以拿最初的路徑預報去檢討颱風真正走向，其實很不實際；面對秋颱更是如此，被記者問到「秋颱是不是真的讓人頭痛？」時，伍婉華和搭檔、氣象署技正林秉煜也相視而笑，認同「秋颱是一年所有天氣系統中，屬一屬二難以捉模的」。
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不知道大家是否還有印象，山陀兒颱風生成後，起初預估路徑是靠近台灣，往北轉彎再沿著東部一路向北，不過在9月30日風雲變色，各國路徑瘋狂往西修正，直到這兩天，山陀兒走到台灣南方，彷彿是長途跋涉累壞了，開始慢速移動，花費1天時間才在西南外海慢慢往北走，還搞到自己捲入太多乾空氣，強度不斷減弱。
為什麼山陀兒颱風龜速又不登陸，解釋起來有些複雜。氣象署簡任技正伍婉華說，主要是山陀兒颱風東西側和北側都是高壓，它掉入高壓中間的「鞍型場」，沒有明確的導引氣流，才導致颱風像是迷失方向，直接失速，也就是這時候，包括日本、美國都出現各種「花式路徑」，因為沒有其它東西影響的颱風變數太大，各國側重的天氣系統也不同。
至於山陀兒為什麼會北轉，主因是山陀兒周遭的高壓原本是一體的，但北方有「槽線」出現，將高壓從中間切開，這才讓山陀兒有空間往北移動，但是，這一波波的北方槽線有強弱的差別，等到有較強的槽線切開高壓時，颱風已經在台灣南部滯留，這時候北轉，就剛好登陸南台灣地區。
氣象署等不到山陀兒颱風加速 最壞情況還是發生
了解山陀兒颱風路徑和龜速的原因後，來聊聊預報員們在山陀兒失速前後的心境；伍婉華分享，從山陀兒颱風路徑不斷西修時，預報中心就有最壞的打算，「颱風從南台灣登陸，結構不會被中央山脈破壞，強風豪雨區直擊沿海都會區」。
在這個前提下，預報員都希望北方槽線可以盡快切開高壓，讓山陀兒北轉，以不登陸的模式沿著東海岸北上，但第一個願望事與願違，原先在9月29日有一波槽線，但強度不足以切開高壓，山陀兒還是一路往西、「掉入鞍型場」，幾乎確定會登陸南台灣；這時預報中心只能轉念，至少山陀兒北轉、登陸後「速度快一點」，盡快穿過台灣，讓颱風被地形破壞，出海後可能就會快速消散。
但結局依舊不如預期，後續北方槽線雖然有牽引，但力道不強，不只颱風登陸時間一再延後，甚至颱風有可能在台灣上空緩慢移動將近24小時，才會從東半部出海；山陀兒完全就像一個脫稿演出的主角，一次又一次的吹熄希望的蠟燭。
直接住在氣象署 颱風期間預報員睡不到5小時
追過不少颱風後，記者有些故事很想分享，在颱風警報期間，氣象署每3小時就會以記者會的模式，對外說明颱風最新動態，每個颱風由2名預報員輪番上陣，直到警報解除；而負責山陀兒颱風上半天播報的伍婉華，在結束下午2點半的記者會後，還要持續開會、分析資料，抓空檔洗個澡，把握晚上11點到凌晨3點左右的睡眠，3點半開始就要再次開會，準備5點半的第一場播報。
颱風警報期間，主要播報的預報員沒有「下班回家」的選項，上班時間則是極度消耗腦力，面對記者提問時，要詳細解釋颱風任何變化背後的原理，也要提供地方政府針對防災的專業建議，完全以氣象署為家，絕對是颱風期間相當值得尊敬的角色。
最後還是想強調，颱風的預測是藉由過去的經驗和各種模式的校驗，去推斷最有機率發生的情況，大氣環境變化趨勢人類就是無法完全掌握，所以拿最初的路徑預報去檢討颱風真正走向，其實很不實際；面對秋颱更是如此，被記者問到「秋颱是不是真的讓人頭痛？」時，伍婉華和搭檔、氣象署技正林秉煜也相視而笑，認同「秋颱是一年所有天氣系統中，屬一屬二難以捉模的」。
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