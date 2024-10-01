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NBA賽季終於要回來了！今（1）日聯盟各隊舉辦媒體日，布魯克林籃網隊在訓練營開始前接受媒體採訪，在賽場上許久不見的Ben Simmons有話想對球迷說，他要告訴大家的是自己在健康時是一位出色的球員。此話一出也引起了球迷熱議，有人吐槽他「又來了」，也有球迷調侃他現在比較像「社交名流」，但也有人帶著同情的眼光表示，看到一名曾經的新星變成如此模樣，讓人感到難過。這似乎已經成為每一年的固定節目，Simmons的狀態有一個固定的循環模式可供預期。季初鬥志昂揚，季中背部緊繃，然後很快賽季報銷，季後開始狂發健身房照片。在目前處於季前的十月，他當然是處於第一階段當中。這位前全明星球員自2022年來到籃網以後，表現一直很掙扎。 然而，今天在媒體日期間，Simmons花了一些時間提醒人們，當他健康時，自己是什麼水平的球員，「人們忘記了我作為一名健康的球員時的表現，當我能健康出賽時可是非常出色的。」作為前年度最佳新秀、2次入選最佳防守陣容和NBA第三陣容的球員，Simmons曾被外界寄予厚望，他在費城76人的最後一個球季，出賽58場比賽，場均貢獻14.3分7.2籃板和6.9助攻。但在和亞特蘭大老鷹的那個系列賽被看破投籃罩門後，他似乎就再也未曾找回賽場主宰力。Simmons不僅面臨身體問題，還有心理障礙要去突破，然而球迷對於他新賽季找回健康狀態的期許卻不買帳，大部分Reddit論壇上的球迷嘲諷道：「又來了」、「我覺得過去三年來每個休賽季我都聽過這話」、「成為一位知名的社交名流是一件很辛苦的事」、「我渴望成為像他一樣的人。希望什麼都不做就能賺到數百萬美元」、「過去 3 年他總共打了 57 場比賽」、「看到Ben變成這樣，我很難過」。