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▲《Ｘ！又是星期一》改編自作者傑洛米的同名暢銷小說，攜手綜藝人林暐恆（阿Ken）一起執導，打造出一系列看似歡樂實則充滿狗屁倒灶事件的超真實職場血淚史。（圖／邁思娛樂提供）

▲《Ｘ！又是星期一》演員們在台上受訪，現場氣氛歡樂。（圖／記者吳昕蓓拍攝）

職場劇《Ｘ！又是星期一》由阿Ken林暐恆執導，集結范少勳、林奕嵐、温昇豪、曾莞婷、馬力歐、趙自強、李李仁多位堅強卡司，今（1）日在松仁威秀舉辦首映會，現場高朋滿座，除了演員陣容，也有不少星友來觀賞，包括郭書瑤、大鶴等人，連三集馬拉松讓人欲罷不能，值得一提的是，由於颱風即將撲台，影集剛播畢，就傳來隔天停班停課的消息，讓全場陷入歡呼，正好對應對《Ｘ！又是星期一》的社畜心情。《Ｘ！又是星期一》改編自作者傑洛米的同名暢銷小說，打造出一系列看似歡樂實則充滿狗屁倒灶事件的超真實職場血淚史，劇中角色的心聲和台語，句句都講到身為社畜的觀眾心坎裡，演員們受訪時被問道：「是否有最印象深刻的一場戲？」大家都很有默契一起把麥克風遞給范少勳，讓他立刻開玩笑直呼：「看來這就是職場霸凌！」范少勳也分享，因為有敬業的工作人員，他在拍攝過程中每天都很開心，「尤其是Ken哥，他像是開這條船的人，讓現場的氣氛很好，大家可以很開心、很自在的拍攝，可以不用擔心自己對或錯，只要演得開心就好。」更特別點名攝影師，給所有演員很大的空間，讓他感受到滿滿安全感和自信，「可以在這麼大的螢幕看到這部作品，是最棒的事情！」由於正值颱風來臨前夕，阿Ken也感謝每位蒞臨現場的觀眾朋友，「我們希望在這個劇裡，大家都可以看到你們自己在職場上初來乍到的樣貌。」他也不改幽默性格，開玩笑虧：「剛開始會覺得只要努力，什麼事情都會成功，這種美好幻想進入職場後全都被打破，今天也有很多打破我美好幻想的老前輩都在現場，謝謝你們的栽培讓我有今天，經過了大家的磨練之後，我們都從璞玉變成鑽石。」