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▲全台22縣市也於稍早陸續宣布停班停課的消息。許多民眾提早做好防颱準備，超市及賣場的蔬菜、肉類、泡麵等物資早已被搶購一空。（圖／記者鍾怡婷攝）

強颱山陀兒來勢洶洶，按照目前路徑推測，預估明（2）日傍晚將從高雄屏東一帶登陸，全台22縣市也於稍早陸續宣布停班停課的消息。許多民眾提早做好防颱準備，超市及賣場的蔬菜、肉類、泡麵等物資早已被搶購一空，就有網友分享，她到夾娃娃機店的「肉肉台」花400元夾物換肉，最後成功帶9片肉回家，讓一票人大讚她超聰明。一名網友在Threads上發文，寫下「颱風天家樂福肉都被搶光怎麼辦？」只見她到夾娃娃機店，夾取店內機台內的肉玩偶後，到櫃檯兌換肉品，最後總共換了9片肉回家，其中包含4片雞胸肉及5片牛排，且只花400元，讓她直呼「賺爛了」，貼文一出，也湧入許多網友大讚她聰明。事實上，夾子園的肉肉台服務，只要夾取牛排娃娃就能兌換各種肉品，店內不只肉類，也有許多不同料理能兌換，甚至中秋節時還有烤肉串能夾，服務相當多元，全台有近50間分店能選擇。不只如此，夾娃娃店「熊嗨星樂園」也有「熊嗨肉肉台」，根據官網介紹，熊嗨星嚴選眾多頂級肉品，供顧客夾取兌換。包含生鮮冷凍比臉大牛排、豬肩小排、雞胸肉、法式羊肩排、韓式炸雞、火鍋豬肉片、香腸等各式肉品，也有醃製完成的經典好菜、加熱即食的肉品佳餚。兌換方式為夾取牛排代夾物後，到門市櫃台即可換取對應的美味肉品，每種肉品所需的代夾物數量不同，約為1至3個不等，且需依每間門市現場庫存為準。全台門市包含「蘆洲光華店」、 「三重中興南店」、「台北站前店」、「台中東山店」、「桃園南平店」、「桃園大林店」、「竹北遠百店」、「桃園中壢店」。