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今年7月凱米颱風期間，北市大安區四維路一處私人佛教精舍，爆出有女信徒因不明原因死亡，檢警獲報趕抵現場，死者身份為52歲蔡姓女子，臉部、身體有大面積瘀傷，疑遭外力毆打，且存款被提領一空，懷疑死因不單純。昨（30）日拘提吳姓女住持、李姓男信眾、姜姓女信眾到案，訊後依殺人、過失致死罪移送法辦，案經檢方複訊後聲押禁見獲准。據了解，案發於今年7月24日，吳姓女住持和信徒們於大安區一家茶藝館討論佛法，過程中蔡女與李男鬧不愉快，李男先是將蔡女拉到門口淋雨，接著吳女等人將蔡女帶到沒有監視器的死角談話。當再次出現於畫面時，蔡女已平躺放置在推車上，手腳被人用塑膠袋、膠帶捆綁，由吳女、李男、姜女3人合力用推車運屍700公尺，將人帶回精舍後報案。警方接獲精舍來電，告知有信徒猝死，立即前往現場勘驗，蔡女已明顯斷氣，臉部、身體有多處瘀傷，家屬質疑死因不單純，經法醫解剖後，研判為橫紋肌溶解症，加上檢警追查出死者帳戶百萬元存款遭提領一空，認為案情不單純。檢警昨（30）日拘提吳女、李男、姜女到案，3人先是向檢方供稱蔡女有自虐傾向、走路常跌倒等，瘀傷是她自己造成，與他們無關，但檢察官不採信，訊後依殺人罪移送法辦，案經檢方複訊後聲押禁見獲准。