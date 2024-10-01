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▲李多慧在球場上秀出腹肌，大跳超高難度的「機關槍舞」，讓粉絲看得目不轉睛。（圖／走一日球迷 台湾プロ野球チア YouTube）

▲李多慧在鼓聲出現時，以機關槍的手勢掃射全場，快速開槍的手勢讓眾人驚訝不已。（圖／走一日球迷 台湾プロ野球チア YouTube）

在中職味全龍中擔任「小龍女」的韓籍啦啦隊女神李多慧，日前在台北大巨蛋完成今年「最後一舞」，由於是今年最後一次應援，也讓粉絲擠爆球場，只為了目睹李多慧的最後演出，而她也完全沒讓粉絲失望，以「機關槍舞」的形式SOLO演出，大跳Stray Kids的〈Chk Chk Boom〉，讓粉絲驚呼：「帥呆了」、「女神沒極限啊！」在大巨蛋的表演結束後，不少球迷紛紛在YouTube上曬出李多慧的SOLO影片，完美呈現了李多慧的帥氣舞姿，只見李多慧穿著短版無袖上衣，搭配灰黑色寬褲，露出20吋的小蠻腰，若隱若現的腹肌讓球迷看得目不轉睛。而更讓人驚豔的是，李多慧在音樂播放到一段快速的鼓聲時，比出開槍的手勢，更將每個頓點精準的對上節拍，就像真的拿了把機關槍一樣，展現超強的舞蹈能力，時而內斂、時而強勁的動作，搭配她充滿自信的笑容，獲得全場掌聲。畫面一曝光，不少粉絲紛紛驚呼：「機關槍舞還第一次看到，嘆為觀止」、「舞蹈剛中帶柔，力與美的極致，臉部表情甜美又帥氣，真的很讚」、「那個密集的抖動，完全看不懂是怎麼做到的」、「腰部那個核心力量，比很多鍛鍊的男生強很多」、「真是為了跳舞而生的，不知道她付出多少努力來練習！」