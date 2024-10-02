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▲10月3日防颱重點，山陀兒颱風持續影響台灣，北部地區慎防局部大雨。（圖／中央氣象署）

國家災害防治中心提醒，山陀兒颱風暴風圈影響台灣陸地的時間為10月2日至10月4日（週三至週五），並列出強降雨區域。（圖／NCDR）

▲颱風假不是假，並無強制規定雇主要給薪。（圖／NOWnews社群中心製）

今年第18號颱風山陀兒（國際命名Krathon）持續對台灣造成影響，今（2）日已讓全台灣22縣市都宣布停班停課，提醒民眾做好防颱準備。許多人也相當關注明（3）日是否會繼續停班停課、放颱風假。對此，《NOWnews今日新聞》將持續整理10月3日（週四）全台各縣市停班停課最新通知。台北市：今晚20:00宣布。新北市：今晚20:00宣布。基隆市：今晚20:00宣布。桃園市：今晚20:00宣布。宜蘭縣：尚未宣布。新竹市：尚未宣布。新竹縣：尚未宣布。台中市：尚未宣布。苗栗縣：尚未宣布。彰化縣：尚未宣布。南投縣：尚未宣布。雲林縣：尚未宣布。嘉義縣：尚未宣布。嘉義市：尚未宣布。台南市：尚未宣布。高雄市：尚未宣布。屏東縣：尚未宣布。花蓮縣：尚未宣布。台東縣：尚未宣布。澎湖縣：尚未宣布。連江縣：尚未宣布。金門縣：尚未宣布。中央氣象署提醒，山陀兒颱風帶來的風雨影響將持續到週四，全台灣都需持續慎防颱風影響，而北部也要慎防局部豪雨，各地風力仍然強勁，提醒民眾要持續防範其影響。國家災害防治中心也提醒，山陀兒颱風暴風圈影響台灣陸地的時間為10月2日至10月4日（週三至週五），主要強降雨區域為據氣象署今（2）日上午10點公布的最新風雨預估顯示，10月3日中，雨量達標的縣市有風力達標的部分有不過是否會停班停課？實際狀況仍由地方政府判定。據《天然災害停止上班及上課作業辦法》第4條風災項目，氣象預報颱風暴風半徑於4小時內可能經過的地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時；或降雨量已致災或有致災之虞，或是遇交通、水電供應中斷，影響通行、上班上課安全，都可以發布停止上班上課。