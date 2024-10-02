今年第18號颱風山陀兒（國際命名Krathon）持續對台灣造成影響，今（2）日已讓全台灣22縣市都宣布停班停課，提醒民眾做好防颱準備。許多人也相當關注明（3）日是否會繼續停班停課、放颱風假。對此，《NOWnews今日新聞》將持續整理10月3日（週四）全台各縣市停班停課最新通知。
🟡10月3日（週四）各縣市停班停課狀況（更新時間10/2 11：20）
📍北部地區
台北市：今晚20:00宣布。
新北市：今晚20:00宣布。
基隆市：今晚20:00宣布。
桃園市：今晚20:00宣布。
宜蘭縣：尚未宣布。
新竹市：尚未宣布。
新竹縣：尚未宣布。
📍中部地區
台中市：尚未宣布。
苗栗縣：尚未宣布。
彰化縣：尚未宣布。
南投縣：尚未宣布。
雲林縣：尚未宣布。
📍南部地區
嘉義縣：尚未宣布。
嘉義市：尚未宣布。
台南市：尚未宣布。
高雄市：尚未宣布。
屏東縣：尚未宣布。
📍東部地區
花蓮縣：尚未宣布。
台東縣：尚未宣布。
📍外島地區
澎湖縣：尚未宣布。
連江縣：尚未宣布。
金門縣：尚未宣布。
🔎停班停課查詢：人事行政總處停班停課資訊（點此連結）
🟡10月3日防颱重點
中央氣象署提醒，山陀兒颱風帶來的風雨影響將持續到週四，全台灣都需持續慎防颱風影響，而北部也要慎防局部豪雨，各地風力仍然強勁，提醒民眾要持續防範其影響。
國家災害防治中心也提醒，山陀兒颱風暴風圈影響台灣陸地的時間為10月2日至10月4日（週三至週五），主要強降雨區域為「台灣東半部、恆春半島、中南部山區」。
🟡10月3日最新風雨預測
據氣象署今（2）日上午10點公布的最新風雨預估顯示，10月3日「風雨預估」中，雨量達標的縣市有「台北、嘉義縣、台南、高雄、屏東、宜蘭、花蓮、台東」。
風力達標的部分有「桃園、新竹、苗栗、台中、彰化、雲林、嘉義縣、台南、高雄、屏東、台東、連江、金門、馬祖」。
不過是否會停班停課？實際狀況仍由地方政府判定。
🟡放颱風假的標準
據《天然災害停止上班及上課作業辦法》第4條風災項目，氣象預報颱風暴風半徑於4小時內可能經過的地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時；或降雨量已致災或有致災之虞，或是遇交通、水電供應中斷，影響通行、上班上課安全，都可以發布停止上班上課。
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📍北部地區
台北市：今晚20:00宣布。
新北市：今晚20:00宣布。
基隆市：今晚20:00宣布。
桃園市：今晚20:00宣布。
宜蘭縣：尚未宣布。
新竹市：尚未宣布。
新竹縣：尚未宣布。
📍中部地區
台中市：尚未宣布。
苗栗縣：尚未宣布。
彰化縣：尚未宣布。
南投縣：尚未宣布。
雲林縣：尚未宣布。
📍南部地區
嘉義縣：尚未宣布。
嘉義市：尚未宣布。
台南市：尚未宣布。
高雄市：尚未宣布。
屏東縣：尚未宣布。
📍東部地區
花蓮縣：尚未宣布。
台東縣：尚未宣布。
📍外島地區
澎湖縣：尚未宣布。
連江縣：尚未宣布。
金門縣：尚未宣布。
🔎停班停課查詢：人事行政總處停班停課資訊（點此連結）
🟡10月3日防颱重點
中央氣象署提醒，山陀兒颱風帶來的風雨影響將持續到週四，全台灣都需持續慎防颱風影響，而北部也要慎防局部豪雨，各地風力仍然強勁，提醒民眾要持續防範其影響。
國家災害防治中心也提醒，山陀兒颱風暴風圈影響台灣陸地的時間為10月2日至10月4日（週三至週五），主要強降雨區域為「台灣東半部、恆春半島、中南部山區」。
🟡10月3日最新風雨預測
據氣象署今（2）日上午10點公布的最新風雨預估顯示，10月3日「風雨預估」中，雨量達標的縣市有「台北、嘉義縣、台南、高雄、屏東、宜蘭、花蓮、台東」。
風力達標的部分有「桃園、新竹、苗栗、台中、彰化、雲林、嘉義縣、台南、高雄、屏東、台東、連江、金門、馬祖」。
不過是否會停班停課？實際狀況仍由地方政府判定。
🟡放颱風假的標準
據《天然災害停止上班及上課作業辦法》第4條風災項目，氣象預報颱風暴風半徑於4小時內可能經過的地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時；或降雨量已致災或有致災之虞，或是遇交通、水電供應中斷，影響通行、上班上課安全，都可以發布停止上班上課。
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