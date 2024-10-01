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▲樂天桃猿外野手朱育賢，在交手富邦悍將比賽的7局下，敲出帶有超前分的三分砲，是個人本季第12轟。（圖／樂天桃猿提供）

樂天桃猿洋投肯特，今（1）日先發對決前東家富邦悍將，回到熟悉的新莊主場，主投6.2局僅失1分，靠著朱育賢的超前三分砲，樂天以6：2奪勝，而肯特也拿下本季第4勝。賽後肯特滿臉笑容接受訪問，提到首次回到新莊球場，他表示：「雖然打線有不少新面孔，但就是靠著自己腦中所有的知識，去面對這些打者，也很開心可以回來這個球場。」肯特在9月初的前2場先發，曾遭遇小亂流，先後面對味全龍、中信兄弟的比賽，分別在5局內就失掉8分、5分。提到狀態好轉的原因，肯特說：「