樂天桃猿洋投肯特，今（1）日先發對決前東家富邦悍將，回到熟悉的新莊主場，主投6.2局僅失1分，靠著朱育賢的超前三分砲，樂天以6：2奪勝，而肯特也拿下本季第4勝。對於首次回到新莊投球，肯特賽後受訪時表示：「畢竟去年一整年都在這，在投手丘上時，感覺很舒服。」
首度交手前東家 肯特賽後心情好
賽後肯特滿臉笑容接受訪問，提到首次回到新莊球場，他表示：「覺得蠻舒服的，畢竟去年一整年都在這裡，在投手丘上也很舒適，雖然打線有不少新面孔，但就是靠著自己腦中所有的知識，去面對這些打者，也很開心可以回來這個球場。」
肯特在9月初的前2場先發，曾遭遇小亂流，先後面對味全龍、中信兄弟的比賽，分別在5局內就失掉8分、5分。提到狀態好轉的原因，肯特說：「因為之前投球機制有些跑掉，所以有去思考這些問題，試著用直球、變化球搶到好球數，投起來比較乾脆一點，也可以避免大量失分。」
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賽後肯特滿臉笑容接受訪問，提到首次回到新莊球場，他表示：「覺得蠻舒服的，畢竟去年一整年都在這裡，在投手丘上也很舒適，雖然打線有不少新面孔，但就是靠著自己腦中所有的知識，去面對這些打者，也很開心可以回來這個球場。」
肯特在9月初的前2場先發，曾遭遇小亂流，先後面對味全龍、中信兄弟的比賽，分別在5局內就失掉8分、5分。提到狀態好轉的原因，肯特說：「因為之前投球機制有些跑掉，所以有去思考這些問題，試著用直球、變化球搶到好球數，投起來比較乾脆一點，也可以避免大量失分。」