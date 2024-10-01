大樂透第113092期今（1）日晚間開獎，本期頭獎上看3.6億元，獎號為10、12、13、19、27、33，特別號為30。不過，本期頭獎未開出，目前已經連續11期槓龜，下期頭獎累積金額預估上看4.1億元，貳獎則有1注中獎，可得獎金256萬7640元。

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至於10月1日大樂透加開之17組100萬獎項開出情形：17組中開出3組，總中獎注數為3注， 3組皆為單注中獎，本期尚有14組100萬獎項未開出，將於次期（10月4日）繼續加開。

🟡10/1完整中獎號碼

大樂透獎號：10、12、13、19、27、33，特別號為30。

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今彩539：20、23、30、31、35。

39樂合彩：20、23、30、31、35。

3星彩：057。

4星彩：5168。

詳細派彩公告仍以台彩官網公佈為主。

▲大樂透、威力彩、彩券、頭獎。（示意圖／NOWnews資料照）
▲10月1日大樂透加開之17組100萬獎項開出情形：17組中開出3組，總中獎注數為3注， 3組皆為單注中獎。（示意圖／NOWnews資料照）
📍第113092期（10/1開獎）中秋加碼中獎獎號　兌獎期限2025/1/1

第6組：06、19、21、33、41、48
1注獨得100萬　台北市文山區景興路「景鑫投注站」

第14組：13、22、28、35、38、49
1注獨得100萬　新北市土城區和平路「神農廟口彩券行」

第17組：18、27、28、35、37、44
1注獨得100萬　高雄市前金區六合二路「勁來旺活力彩券行」

資料來源：台灣彩券113年中秋加碼

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