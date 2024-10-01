我是廣告 請繼續往下閱讀

▲10月1日大樂透加開之17組100萬獎項開出情形：17組中開出3組，總中獎注數為3注， 3組皆為單注中獎。（示意圖／NOWnews資料照）

大樂透第113092期今（1）日晚間開獎，本期頭獎上看3.6億元，獎號為10、12、13、19、27、33，特別號為30。不過，本期頭獎未開出，目前已經連續11期槓龜，下期頭獎累積金額預估上看4.1億元，貳獎則有1注中獎，可得獎金256萬7640元。至於10月1日大樂透加開之17組100萬獎項開出情形：17組中開出3組，總中獎注數為3注， 3組皆為單注中獎，本期尚有14組100萬獎項未開出，將於次期（10月4日）繼續加開。大樂透獎號：10、12、13、19、27、33，特別號為30。今彩539：20、23、30、31、35。39樂合彩：20、23、30、31、35。3星彩：057。4星彩：5168。詳細派彩公告仍以台彩官網公佈為主。第6組：06、19、21、33、41、481注獨得100萬 台北市文山區景興路「景鑫投注站」第14組：13、22、28、35、38、491注獨得100萬 新北市土城區和平路「神農廟口彩券行」第17組：18、27、28、35、37、441注獨得100萬 高雄市前金區六合二路「勁來旺活力彩券行」