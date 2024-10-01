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▲王俐人（左三）結婚3年都還沒辦婚禮，每每談到這個問題，老公林琮軒（左二）就是搬出理由搪塞。（圖／緯來戲劇台提供）

▲林琮軒（左起）、王俐人、Apple、趙國翔，兩對夫妻上節目談婚姻相處密辛。（圖／緯來戲劇台提供）

節目《甄心分享小琳鐺》邀請王俐人、Apple黃暐婷兩對夫妻上節目暢談婚姻甘苦談，王俐人透露，她結婚3年都還沒辦婚禮，每每談到這個問題，老公林琮軒就是搬出理由搪塞，且對方還在廁所求婚，戒指甚至是用紙做的，連蜜月都是老公要去出差順便去的，讓她又氣又無奈。王俐人自爆，結婚3年到現在還沒辦婚禮，被沈玉琳虧：「難怪開錄前妳臉很臭！」王俐人也補充：「我們不是新婚囉，但每次談到要辦婚禮，林琮軒就說：『家族的人太多、太大！』」讓沈玉琳忍不住吐槽：「這什麼爛理由！」佩甄也附合：「家族的人多很好啊，這樣禮金才會收得多啊！」林琮軒接著反駁：「因為家人在台北跟宜蘭，所以我不知道⋯⋯」，這個理由讓主持人十分無奈，直呼：「這有什麼問題！很近啊！還好吧！」連Apple也看不下去表示：「又不是台東！」沈玉琳甚至一語道破：「那不是真實的原因，你心裡面到底隱藏什麼祕密？」林琮軒這才坦露心聲，因為父母離異，他是跟著媽媽長大的，如果要結婚，不知道該怎麼在父母間從中協調、邀請，對此，婚顧專家Stacey也解答：「其實現在很多父母很開明，都會為了孩子的婚禮願意出席！」沈玉琳更補槍：「你的婚禮不只爸媽來，連前女友都來了！」Apple分享，她在懷孕六個月時，老公帶她去巴黎跨年，當時她心想才不要去巴黎，「累死了！」沒想到老公祕密安排攝影師在那邊為他們取景，還在塞納河畔求婚，拍下美照。王俐人說沒聽到這個故事時，她還覺得很開心，老公為她規畫了蜜月，但那卻是因為要去泰國考察房地產順便去的。讓王俐人不開心的還有沒收到鑽戒，林琮軒無奈表示：「老婆喜歡心型的粉鑽，那個要好幾百萬，不如我去後站買鋯石。」更讓王俐人記憶深刻的是，老公竟是在廁所跟她求婚，她說當時老公情緒來了，就直接在廁所求婚，還用紙做一個戒指，更別提在廁所拍什麼求婚美照了，荒唐到讓她永遠難忘。