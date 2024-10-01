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新北市土城分局清水派出所所長劉宗鑫於巡邏攔查違停車輛時，竟遭30歲女毒蟲陳嘉瑩開車拖行500公尺，最後撞擊工地護欄傷重不治。陳女心虛之下加速逃逸，今（1）日凌晨遭警方攻堅落網，並查獲安非他命、喪屍煙彈等物，檢方複訊後依妨害公務致公務員於死、殺人等罪，向法院聲押獲准。據了解，陳女為毒品人口，2014年就曾因吸毒被抓，有毒品、侵占前科，目前為無業、與家人同住。陳女落網後供稱，因多次繳納易科罰金，這次遇到警方攔檢，擔心繳納不出罰金，才會踩油門落跑，未料卻導致員警傷重殉職，全案依殺人、毒品及妨害公務致死罪嫌移送新北地檢署。