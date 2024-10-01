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▲10月2日新北捷運班距進行調整，輕軌30分鐘、環狀線15分鐘、接駁公車20分鐘。（圖／新北捷運公司提供）

▲新北捷運10月2日營運狀況，將視風力、淹水狀況調整，若達警戒值，將宣佈停運。（圖／新北捷運公司提供）

強颱「山陀兒」颱風來襲，新北市府宣布10月2日停班停課，不過，新北捷運環狀線、安坑及淡海輕軌，暫未宣佈打烊，不過，將調整班距，輕軌30分鐘一班、環狀線15分鐘一班，並依照風力狀態調整車速，風力、淹水達警戒值時，才會停運。新北市今(1)日8時起，開放全市紅黃線、207所學校停車；路邊暫停收費，另，YouBike及共享運具自10月2日凌晨2時起停止營運。市府表示，山陀兒颱風預計明天深夜至後天白天，影響新北市最劇烈，迎風面及山區可能有局部大豪雨，總累積最大雨量可達700毫米，最大陣風市區可達10級、郊區可達12級。新北捷運公司表示，淡海、安坑輕軌及環狀線完成防颱整備作業，因應停班課期間，輕軌將採30分鐘班距運行，淡海輕軌紅樹林站至濱海沙崙站重疊路段班距15分鐘，環狀線班距調整為15分鐘，接駁公車班距20分鐘，後續將依防颱防洪程序，確保颱風期間捷運系統和旅客安全。新北捷運公司已完成防颱應變作業及預劃淹水整備應變措施，包括淡海、安坑輕軌及環狀線車站及附屬設施、設備機房及機廠等輕軌路權範圍（包含抽水機、發電機、沙包等防汛設備)，並完成各路線防颱整備，後續將依據防颱防洪程序，確保颱風期間捷運系統和旅客安全。新北捷運公司說，包括淡海及安坑的輕軌系統，當瞬間風力強度達8級時，列車將降速為30km/h，若10分鐘平均風力強度達6級或瞬間風力達9級以上時，將依照標準作業程序暫停營運；若淹水達6公分以上，將不進入該區域，另安排適當運轉模式。而環狀線中運量系統，若遇瞬間風力強度達8級，或10分鐘平均風力強度達7級或瞬間風力達10級以上，列車將降速為30km/h，第1次到站暫停2分鐘，若持續風力未減弱，將安排端點站清車疏散旅客並暫停營運，至於恢復營運標準，輕軌部份為2小時內未出現風6級或瞬間風力達9級以上，將先以步巡方式確認軌道及相關周邊設施安全正常無虞後始恢復正常營運。最後，新北捷運公司提醒民眾，若遇風雨出門時需注意自身安全，若於搭乘過程中遇風雨因素導致列車降速或暫停營運，請遵從司機員或站務人員引導避險，以策安全，相關即時營運資訊民眾可上新北捷運公司官網(www.ntmetro.com.tw)或新北捷運粉絲專頁查詢。