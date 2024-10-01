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▲台灣小將「柚子」高承睿，在中國大滿貫賽表現優異。（圖／翻攝自WTT官網）

高承睿好強！2024WTT中國大滿貫賽，在中國北京市石景山區的首鋼園舉行，台灣好手「柚子同學」19歲台灣小將高承睿被認為是「台灣未來潛力新秀」，他今天在世界桌球職業大聯盟（WTT）中國大滿貫賽1日2戰，男單32強以3:1拍下世界排名第17日本選手戶上隼輔，闖進16強，男雙賽事他也晉級16強，單日第2勝。高承睿在巴黎奧運成名，被認為是「台灣桌球教父」莊智淵的接班人，而他在心態和技術層面更加成熟，9月澳門冠軍賽闖進男單4強，締造個人在WTT系列賽最佳成績，世界排名升至生涯新高第23名，再戰中國大滿貫賽，首度晉級16強。高承睿第3局陷入苦戰，反拍出現不少失誤，以5：11敗下陣來，但他在第4局以4:0領先，儘管一度被對手超前，但高承睿最後連得4分，以11:8獲勝，報了在奧運落敗的一箭之仇。此外，女單部分，陳思羽32強以0:3不敵中國選手劉煒珊，無緣16強，接下來還有混雙賽事要打。