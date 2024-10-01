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新北市消防局新店分隊一名40歲王姓消防員，日前深夜勤務期間與義消喝酒吃宵夜，之後返隊醉倒寢室呼呼大睡，後來接到緊急救護案件，同事緊急把王男挖醒，沒想到王男竟抓了鑰匙就想酒駕開救護車出勤，所幸同事機警及時攔阻；更離譜的是，王男抵達現場後，看到沙發又忍不住躺下睡著打呼，讓同事看了直搖頭。事後消防局調查屬實，處以記過調職。事件發生於上月14日清晨4時許，消防局接獲高齡90歲的賴姓老翁，在睡夢中舊疾復發，失去呼吸心跳，看護發現後緊急通報。原本只是一起單純的救護案，卻因救護出勤延誤被發現，大隊長主動下令調查，經追查後發現這起荒誕情節。孰料，王男竟還推卸責任，聲稱開車的人是同事，企圖甩鍋給其他認真執勤的同仁，讓分隊同仁看不下去，調閱監視器揭穿王男謊言，但他悔過書也只是輕描淡寫，絲毫看不出誠意。對此，新北市消防局表示，當天除了王姓消防員，另有1名吳姓消防員也在2小時的休息班空檔參與宵夜飲酒，散場後甚至把喝剩的酒帶回分隊繼續喝。王員因酒後出勤，導致救護任務延誤，違反勤務紀律情節嚴重，予以加重處分記過1次，並跨大隊調整服務單位；吳員喝酒但未出勤，予以申誡2次處分，並調地服務。新北市消防局強調，王、吳兩員已違反新北市政府消防局勤務規定，各層級督導人員督導不周，亦負連帶處分責任，本案已召開考績會做出懲處，並於局週報時機宣達重申，要求所屬同仁不得於上班時間外出餐敘或於駐地飲酒情事，另休假期間飲酒亦不宜過量，嚴守酒後不開（騎）車原則，以免違反法令規範。