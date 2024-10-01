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美國白宮於1日（週二）表示，從各種跡象來看，伊朗正在準備對以色列發動彈道飛彈攻擊；以色列國防軍則指出，目前尚未發現來自伊朗的空中威脅，但已進入高度戒備狀態。美媒《CNN》指出，白宮資深官員週二透露，據信伊朗正在準備對以色列發動攻擊，聲明當中還強調，美國正積極支持以色列的防禦準備，同時也伊朗此舉將帶來「嚴重後果」。以色列國防軍（IDF）發言人哈加里（Daniel Hagari）表示，以色列目前並未發現來自伊朗的立即空中威脅，但以色列國防軍已經進入高度戒備狀態。他強調，以軍已做好準備，應對任何可能的進攻，且若伊朗選擇發動攻擊，「將承擔相應後果」。報導指出，儘管目前尚無具體時間顯示伊朗的攻擊何時會發生，但美國官員表示將全力協助以色列攔截任何來自伊朗的武器攻擊，值得注意的是，此番言論可與今年4月美國協防以色列的方式相互比對，當時伊朗曾向以色列發射無人機與飛彈，但絕大多數被以色列鐵穹防禦網和美軍成功攔截。消息傳出後，國際油價應聲上漲逾2%，美股早盤道瓊指數跌近3百點，隨著以色列和伊朗和其中東盟友之間的緊張關係近來不斷升溫，尤其是以色列加大對黎巴嫩真主黨高層的打擊力度後，雙方對抗預期將進一步加劇，週三的美國副總統候選人辯論是否談及美方如何應對中東局勢也成為一大關注焦點。