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雲林縣虎尾高中專車爆司機毆打學生，影片在社群平台Threads上廣傳，引發網友熱議。校方稍早發出聲明，對任何形式暴力表達強烈譴責，學生家長已向相關單位報案，校方將偕同客運公司深入調查事發過程與原因，並更換司機。根據目擊學生指控，司機多次在接送學生途中下車買檳榔，甚至提早發車丟包學生等不當行為，招致學生不滿向台西客運檢舉，使得司機心生不滿找學生出氣，不斷以三字經辱罵車上學生，進而與學生車掌引爆肢體衝突。校方稍早發聲明說明，本校學生在搭乘公車時，遭遇司機不當對待，學校對此深感關切，並立即採取行動，確保學生的安全與權益受到保護。客運公司已迅速更換司機，並確保這名學生平安返家。校方指出，學校已在第一時間通知家長，並協助提供所需資料，由家長向相關單位報案處理。對受害學生及其家屬致上最深切的關懷，並將對於在場學生進行個人以及團體輔導，承諾提供全面的支持與協助，確保學生的身心健康得到應有的保障。針對此事件，學校已偕同客運公司深入調查事發過程與原因，對任何形式的暴力或不當行為，無論是針對學生或其他乘客，表達強烈的譴責。這類行為絕不被容忍，將積極促使相關單位採取適當措施，並努力防止類似事件再次發生。