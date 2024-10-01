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進入10月，2024年MLB大聯盟球季將展現最後4個階段的季後賽。道奇、洋基分別在大谷翔平、賈吉（Aaron Judge）的帶領下，打出聯盟最佳勝率，分別取得國聯、美聯的季後賽第一種子席位。洛杉磯道奇隊最後一場例行賽結束，遺憾的是，大谷未能拿下打擊三冠王頭銜， 也無法締造單季「55轟55盜」，但毫無疑問的，他還是打下了一個大聯盟史上最偉大之一的個人球季，單季54轟、59次盜壘成功，沒有意外的話，季後將會以囊括全部第一名選票的姿態，生涯第3度贏得年度MVP。對大谷來說，最具意義的絕對是所屬球隊終於能夠闖進季後賽。過去他效力同城的洛杉磯天使6年，沒有一季勝率達到5成，轉戰道奇的第一個球季，球隊就拿下30隊中最多的98勝，勝率達到0.605，也是唯一突破6成的球隊。大谷透過翻譯說：「必須先說的是，我認為這所有的一切之中，最重要的部分是我能夠全年穩定地出賽，非常感謝和感激這一整年下來支持我的所有球團人員們。」大谷的全壘打與打點早就鎖定國聯第一，在周日比賽之前，打擊率還落後教士隊阿拉耶茲（Luis Arraez）千分之4，最後一戰幾乎不能錯失任何一次打擊機會。但他今天手感並不順，前2打席都失手後，已經錯失贏得打擊三冠王的機會。大谷最終打擊率是0.310，阿拉耶茲則是0.314，排名第三的則是勇士隊歐蘇那（Marcell Ozuna）的0.304，雖然勇士對大都會還有2場補賽，但歐蘇那即使8打數8安打，打擊率還是追不上，阿拉耶茲成為史上首位在3支不同球隊、連3年拿下打擊王的球員，已是板上釘釘的事。最後一戰，所有人關注的是大谷能否再追加一轟，以及有沒有機會拚三冠王，但最終最值得一提的是他在此役所追加的一次盜壘成功。8局上，道奇先靠泰勒（Chris Taylor）的全壘打，與落磯追成1比1，1出局後，捕手巴恩斯（Austin Barnes）敲安，跟著大谷的安打也開張， 形成一、二壘有人，而大谷此時竟對著整季只有2次盜壘成功大膽地比出要他盜壘的動作，結果巴恩斯也真的發動盜壘，這次雙盜壘讓大谷小上加一到59盜，巴恩斯最後靠投手犯規拿下超前分，終場道奇以2比1獲勝。只是一個小小插曲，卻發現大谷依然對勝利造成影響，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）說：「讓我驚嘆的是在人們對他的期望，以及他對自己的期望是如此巨人之下，他仍然每天如常地上場，我無法想像所有這些期望所帶來的壓力，但他的賽前準備、以及對於該做的事，都還是如此地專注。」結算全季，大谷59支全壘打、130打點、134得分、0.390上壘率、0.646長打率和99支長打都在國聯排名第一，打擊率0.310、197支安打與59次盜壘成功排名第二，OPS（上壘率+長打率）1.036在整個大聯盟也只低於紐約洋基隊長賈吉的1.159。道奇在9月24日輸給教士之後，3連戰接下來的兩場都贏球，鎖定國聯西區冠軍，最後的系列賽中又將落磯橫掃，最終以3場勝差超超費城費城人，順利搶下國聯第一種子。洋基則是靠著倒數第二天克里夫蘭守護者隊輸球，贏得美聯季後賽的第一順位。季後賽前3種子球隊為聯盟各分區冠軍依勝率排序，第4~6種子球隊則是3支外卡球隊依勝率排序，前兩種子最大的好處就是能夠避開季後賽第一輪的外卡系列賽，第二輪的分區系列賽由第一種子對上第4、5種子的勝隊，第2種子對上第3、6種子出線者。洋基隊在季賽最後一戰讓「法官」賈吉完全休息，不衝打擊三冠王，也不拚60轟了，這位將再度贏得美聯年度MVP的洋基隊長，58轟、144打點、133次四壞球、0.458上壘率、0.701長打率都在全大聯盟排名第一，95支長打僅次於大谷翔平，打擊率0.322在美聯排第3。索托（Juan Soto）的OPS值0.988在整個大聯盟僅次於法官與大谷，因此他與法官的組合絕對是球界最佳，但洋基打線的其他打者並不是太可靠，雖然團隊237是大聯盟最佳，但扣掉這兩位強打，其餘打者總共只敲138轟，火力供輸落差大，會是季後賽的一大隱憂。洋基在分區系列賽前兩場的先發投手，將是柯爾（Gerrit Cole）與洛登（Carlos Rodón），第3戰會是施密特（Clarke Schmidt）、希爾（Luis Gil）其中一人，只是這兩位先發投手近況似乎讓人有點擔心，球季最後一戰中，希爾挨了4發全壘打，施密特則是投4局失4分，還投出4次保送。這支美聯公認最強的球隊，這陣子看起來不是讓人太放心，季後賽先休息自然是好的。相較之下，道奇打線看起來就讓人放心得多，在達到規定打席數的球員中，就有4人的OPS超過0.800，除了大谷外，還有貝茲（Mookie Betts）的0.863、佛瑞曼（Freddie Freeman）的0.854與賀南德茲（TeoscarHernández）的0.840，季中受傷的孟西（Max Muncy）在8月回歸後展現火力，全季出賽73場也敲出15轟、OPS值0.852，季中還補強了守備、速度等功能性選手，進入季後賽前，教練團調配戰力有更多選擇。日籍投手山本由伸在周六的球季最後一次出賽中，先發5局失2分，拿下勝投，傷癒復出4場以來首度投滿5局，補足輪值最後一塊拚圖，教頭羅伯茲很快就公布季後賽的4位先發投手，分別是富雷爾提（Jack Flaherty）、山本、飆勒（Walker Buehler）與納克（Landon Knack）。這先發輪值相較於其他晉級季後賽的球隊，實在不是太起眼，主要是道奇勝投與局數最多的2位投手史東（GavinStone）、葛雷斯諾（TylerGlasnow），以及老將柯蕭（Clayton Kershaw）都因傷趕不及在季後賽登板，牛棚在10月勢必得扮演吃重角色。屬於短期賽事性質的季後賽變數一向很大，但無論如何，道奇與洋基依然是本季公認最強的兩支球隊，兩隊交鋒還是世界大賽最熱門的組合，大谷與法官如果能在世界大賽同場競技，對於近年來持續下滑的收視率，會是一大刺激。教士隊28歲韓籍游擊手金河成在例行賽倒數第二天宣告自己即將動手術治療右肩傷勢，無緣季後賽，很可能也將因此而結束在教士隊的生涯。金河成在8月18日以後就未在大聯盟出賽，一個多月來都與傷勢對抗，只可惜不久前右肩又出現明顯的疼痛現象，這使得他拚趕季後賽的希望完全泡湯。本季他打擊率0.233和OPS值0.700都是近3年來最差，但內野守備出色的金河成推測仍有相當不錯的市場價值。金河成在2021年季前與教士簽下4年合約，並附帶第5年雙方選擇權年薪1000萬美元的合約。金河成去年在二壘出賽106場、三壘32場、游擊20場，最終獲選國聯金手套獎工具人，今年專職守游擊，出賽121場，在1046.2守備局數有419次守備機會，守備率0.974。有著出色內野守備和不錯的攻擊能力，金河成如果投身自由球員市場，要取得超過1000萬美元年薪應該不難。