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▲台灣虎航10月27日將開航高雄-富國島航線，今日開賣，享優惠價單程未稅2999元起。（圖／台灣虎航提供）

▲濟州航空將從2024年10月06日16:00開賣促銷機票，促銷價為高雄-釜山，單程未稅950元；而高雄-金浦單程未稅850元。（圖／濟州航空提供）

颱風天搶促銷機票！台灣虎航日前宣布將於2024年10月28日開航高雄-岡山航線後，又再宣布於同日10月27日也將開航高雄-富國島航線，直抵越南最熱門的度假島嶼天堂。今（2）日上午10:00起開賣，優惠日期將於至2024年10月3日晚間23:59，推出單程未稅2999元起的開賣促銷價。另外，濟州航空也推出優惠，2024年10月06日16:00開賣促銷機票，高雄飛釜山850元起、高雄飛金浦950元起。近年來越南旅遊市場蓬勃發展，台灣虎航也在2022年底首度插旗越南，先後開航桃園-峴港、高雄-峴港等兩條航線。在今(2024)年4月開航桃園-富國島航線後，高雄-富國島航線也宣布即將於10月27日開航，讓南台灣的民眾能以最輕鬆省時的方式，前往這個南國度假勝地。除了是台灣虎航從高雄飛航越南的第2條航線外，也是高雄出發的第10條航線高雄-富國島航線開航初期，每週營運三班，去程航班編號IT493，每週一、三、五的上午8:00自高雄國際機場起飛；回程航班編號IT494，每週一、三、五的上午11:40自富國國際機場起飛。為慶祝新航線銷售，目前台灣虎航高雄出發的航點包括東京成田、名古屋、大阪、福岡、沖繩、金浦、澳門、峴港，待越南富國島、日本岡山開航後，將達10個航點，提供南台灣旅遊市場更多選擇。另外，濟州航空也於2024年10月27日起開航高雄直飛韓國釜山航線。預計每周二、四、六飛航。另外高雄也原本有直飛韓國金浦航線，於每週一、三、日 飛航。，可預訂旅遊期間為2024年10月27日~ 2024年12月31日。使用優惠代碼【𝗞𝗛𝗛𝗣𝗨𝗦𝗢𝗣𝗘𝗡】往返最多還享 700元折扣。