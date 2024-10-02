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▲氣象署針對山陀兒颱風發布「豪雨特報」，降雨熱區在東半部、西南部、北台灣地區。（圖／中央氣象署）

中度颱風「山陀兒」（Krathon，泰國提供）完成轉向後將持續逼近台灣，今（2）日全台22縣市都宣布「停班停課」，提醒民眾，颱風期間應減少外出，且室外懸掛物、招牌、圍籬及鷹架等應加強固牢，陽臺的盆景等要妥善放置。氣象署提醒，山陀兒颱風的風雨越來越明顯，今天屏東縣山區及臺東縣有局部大豪雨或超大豪雨，花蓮縣山區及屏東縣有局部豪雨或大豪雨，宜蘭縣山區及臺南市、高雄市、花蓮縣、澎湖縣、蘭嶼、綠島有局部大雨或豪雨，基隆北海岸、新北、宜蘭、雲林、嘉義地區及新竹以北山區有局部大雨。⚠️：屏東縣山區、臺東縣：屏東縣、恆春半島、花蓮縣山區：臺南市、高雄市、宜蘭縣山區、花蓮縣、蘭嶼綠島、澎湖縣：基隆北海岸、臺北市山區、新北市、桃園市山區、新竹縣山區、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、宜蘭縣今天花東持續有豪雨，颱風登陸前後南台灣「強風豪雨」，隨著颱風越往北走，東北部山區、大台北的雨勢也會逐漸明顯；明天颱風移動到東部外海，北台灣要留意局部豪雨，南台灣降雨趨緩，東北季風南下，北部、宜蘭氣溫降低。