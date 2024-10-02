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▲兩屆海碩盃單打冠軍鄭泫再度登臺出賽。（圖／海碩盃提供）

2024臺北海碩網球公開賽將於10月20日至27日在臺北市網球中心登場，今年賽事為ATP挑戰賽125等級，總獎金16.4萬美元加住宿招待，冠軍可獲得125分的職業積分。賽事定於10月20日開打，20日和21日率先進行會外賽，21日會內賽接續登場，預計26日和27日分別進行準決賽和決賽。首波參賽名單部分，賽會兩屆單打冠軍鄭泫（Hyeon Chung）將再度來臺獻技，鄭泫在2015和2016年海碩盃封王，世界排名最高曾來到19位，更挺進過2018澳洲網球公開賽單打四強。鄭泫對於本次重返福地出擊感到相當興奮與期待，特別錄製參賽影片先前五月在華國三太子盃奪冠，將挑戰寶島挑戰賽二連冠的另類紀錄。臺將除要攜手力抗外國軍團，嘗試將冠軍水晶球拍留在臺灣，更要改寫個人在海碩盃的最佳成績。