2024臺北海碩網球公開賽將於10月20日至27日在臺北市網球中心登場，包含鄭泫（Hyeon Chung）、曾俊欣、許育修、吳東霖和何承叡都將參戰，賽事門票定於10月3日中午12點在ibon售票系統開賣。
今年賽事為ATP挑戰賽125等級，總獎金16.4萬美元加住宿招待，冠軍可獲得125分的職業積分。賽事定於10月20日開打，20日和21日率先進行會外賽，21日會內賽接續登場，預計26日和27日分別進行準決賽和決賽。
兩屆冠軍鄭泫登臺獻技 臺將力拚冠留臺灣
首波參賽名單部分，賽會兩屆單打冠軍鄭泫（Hyeon Chung）將再度來臺獻技，鄭泫在2015和2016年海碩盃封王，世界排名最高曾來到19位，更挺進過2018澳洲網球公開賽單打四強。鄭泫對於本次重返福地出擊感到相當興奮與期待，特別錄製參賽影片，他表示：「我在臺灣有很難忘的參賽回憶，在2015和2016連續兩年贏得單打冠軍，我特別喜歡在臺灣出賽，無論是熱情的球迷、美食、或是文化，等不及要來到臺灣參賽，期待很快見到大家。」
臺灣好手曾俊欣、許育修、吳東霖都將參戰，將力拚繼2014年盧彥勳後，第二位勇奪單打冠軍的地主選手。雙打部份，何承叡今年職業賽成績亮眼，不僅收穫三座挑戰賽冠軍，世界排名更創下個人新高，先前五月在華國三太子盃奪冠，將挑戰寶島挑戰賽二連冠的另類紀錄。臺將除要攜手力抗外國軍團，嘗試將冠軍水晶球拍留在臺灣，更要改寫個人在海碩盃的最佳成績。
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兩屆冠軍鄭泫登臺獻技 臺將力拚冠留臺灣
首波參賽名單部分，賽會兩屆單打冠軍鄭泫（Hyeon Chung）將再度來臺獻技，鄭泫在2015和2016年海碩盃封王，世界排名最高曾來到19位，更挺進過2018澳洲網球公開賽單打四強。鄭泫對於本次重返福地出擊感到相當興奮與期待，特別錄製參賽影片，他表示：「我在臺灣有很難忘的參賽回憶，在2015和2016連續兩年贏得單打冠軍，我特別喜歡在臺灣出賽，無論是熱情的球迷、美食、或是文化，等不及要來到臺灣參賽，期待很快見到大家。」
臺灣好手曾俊欣、許育修、吳東霖都將參戰，將力拚繼2014年盧彥勳後，第二位勇奪單打冠軍的地主選手。雙打部份，何承叡今年職業賽成績亮眼，不僅收穫三座挑戰賽冠軍，世界排名更創下個人新高，先前五月在華國三太子盃奪冠，將挑戰寶島挑戰賽二連冠的另類紀錄。臺將除要攜手力抗外國軍團，嘗試將冠軍水晶球拍留在臺灣，更要改寫個人在海碩盃的最佳成績。