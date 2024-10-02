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中東緊張局勢升溫，以色列殺害黎巴嫩真主黨多位高層、持續空襲黎巴嫩境內後，真主黨的盟友兼背後最大支持者伊朗，於台灣時間2日凌晨，向以色列發射大批飛彈，地緣局勢惡化，觸發投資者避險情緒，資金流入美債等安全資產，美股週二明顯受壓，主要指數收盤時全跌。綜合外媒報導，以色列國防軍發表聲明，證實伊朗向以色列發射大量飛彈，當地傳媒稱，數量超過百枚。芝加哥選擇權交易所市場波動率指數（VIX），被稱為華爾街的「恐懼指數」，當天最高點突破20點，凸顯了市場擔憂。Globalt Investments高級投資組合經理布查南（Keith Buchanan）表示，對危機蔓延的恐懼會破壞穩定，除了對生活的重大影響之外，市場也會受到直接打擊。1日收盤，美股道瓊指數下跌173.18點，或0.41%，收42156.97點；那斯達克指數下跌278.81點，或1.53%，收17910.36點；標普500指數下跌53.73點，或0.93%，收5708.75點；費城半導體指數下跌148.11點，或2.86%，收5024.94點。另一方面，交易員也持續關注美東碼頭大罷工，分析認為，雖然消費者可能不會立即感受到壓力，但此事恐對美國經濟造成數億美元、甚至更多的損失。